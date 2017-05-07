Минвостокразвития собирается изменить закон о дальневосточных ТОР

Об этом рассказал глава министерства Александр Галушка

Владивосток, воскресенье, 07 мая , РИА Vladnews.

Предложения по изменениям в закон о территориях опережающего развития внес глава Минвостокразвития Александр Галушка на совещании о предварительных результатах работы по созданию ТОР в 2015-2017 годах, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу министерства.

Одно из изменений коснется показателей эффективности работы территорий опережающего развития. Глава Минвостокразвития вынес на обсуждение три таких показателя. Первый связан с соотношением в проекте частных и бюджетных инвестиций:

- На сегодняшний день мы этими показателями руководствуемся. Поэтому есть предложение закрепить их на уровне акта правительства. Утвердить, что на один бюджетный рубль, который вкладывается в создание инфраструктуры ТОР, должно привлекаться не менее трёх рублей частных инвестиций, - сказал Галушка. Министр отметил, что соответствующий прецедент создан для инвестиционных проектов, получающих целевую инфраструктурную поддержку со стороны государства.

Второй показатель эффективности ТОР касается стоимости для бюджета создания одного рабочего места.

Третий показатель - объём добавленной стоимости, которую создают инвесторы на один бюджетный рубль вложений в инфраструктуру. Этот показатель был предложен Минэкономразвития и получил одобрение в Минвостокразвития.

- Мы можем использовать этот показатель не ранее чем через пять лет, когда проекты запустятся, раскрутятся на полную мощность, и у нас будет возможность это должным образом оценивать, - отметил глава Минвостока.

Часть поправок Минвостокразвития разработало совместно с Минтруда и Минфином. Они касаются внесения изменений в закон о ТОР, уточнения порядка приобретения статуса резидента и распространения льгот по страховым взносам на инвесторов:

- Речь идёт о том, чтобы чётко на уровне закона определить, что такого рода льготы предоставляются для новых рабочих мест, которые возникают в результате создания новых мощностей. Соответствующий законопроект подготовлен, согласительные процедуры по нему завершаются, мы готовы в 2-недельный срок внести его в правительство РФ, – резюмировал Галушка.