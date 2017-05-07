Владивостокский должник нашел 400 тысяч рублей меньше чем за час после встречи с приставами

Под угрозой лишиться своего "крузака"

Владивосток, воскресенье, 07 мая , РИА Vladnews.

Рейды судебных приставов, осуществляющих розыск должников и их имущества, с использованием аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав» продолжаются во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УФССП Приморья.

В ходе дежурства на одной из оживленных дорог в районе Второй речки работники межрайонного отдела судебных приставов по розыску должников, их имущества и розыску детей выявили 2 автомобиля, находящиеся в исполнительском розыске в рамках возбужденных в отношении собственников транспортных средств исполнительных производств. Задолженность одного из автовладельцев составила 400 тысяч рублей, другого – более 600 тысяч рублей.

Стоит отметить, что узнав о намерении судебного пристава наложить арест на автомобиль марки Toyota Land Cruiser 2010 года выпуска с последующим его изъятием, владелец-должник нашел возможность выплатить долг в пользу государства в размере 400 тысяч рублей в полном объеме. В течение часа автолюбитель явился в отдел судебных приставов по Ленинскому району Владивостокского городского округа и принес денежные средства для погашения задолженности.

Другая машина марки Daihatsu Boon все же была отправлена на специализированную стоянку для хранения арестованных транспортных средств. В отношении собственницы автомобиля возбуждено несколько исполнительных производств на общую сумму, превышающую 600 тысяч рублей. Если должник не исполнит требования исполнительных документов в течение 10 дней, то иномарка будет передана на реализацию.

В общей сложности в ходе данного рейда с применением аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав» арест наложен на четыре машины.

УФССП по Приморскому краю настоятельно рекомендует проверять себя на наличие возбужденных исполнительных производств на официальном сайте в разделе «Узнай о своих долгах» во избежание применения принудительных мер.