В Приморье произошло ДТП с участием автомобиля полиции 18:06, 07 мая В Приморье произошло ДТП с участием автомобиля полиции (Фото)
9 мая во Владивостоке на шесть часов ограничат движение авто 15:31, 07 мая 9 мая во Владивостоке на шесть часов ограничат движение авто (Адреса)
Игорь Пушкарев поздравил горожан с Днем Победы 14:27, 07 мая Игорь Пушкарев поздравил горожан с Днем Победы
Новостная лента
Май, 07 воскресенье
20:03
Игорь Пушкарев дал эксклюзивное интервью в СИЗО Эксклюзив
20:03
В Приморье из-за разлива ртути объявлен режим ЧС локального характера
19:03
Владивостокский должник нашел 400 тысяч рублей меньше чем за час после встречи с приставами
18:29
В преддверии 9 мая приморским школьникам вручили первые в их жизни паспорта
18:06
В Приморье произошло ДТП с участием автомобиля полиции Фото
17:31
Во Владивостоке состоялся финал конкурса детей-чтецов «Спасибо за победу» Фото
17:01
Во Владивостоке мигрант вел подпольную торговлю спиртом
16:27
Приморцы стали реже травиться алкоголем и наркотиками
16:02
Угонщик-золушка наломал дров в Приморье Фото
15:31
9 мая во Владивостоке на шесть часов ограничат движение авто Адреса
15:01
Шесть лесных пожаров потушено в Приморье за сутки
14:27
Игорь Пушкарев поздравил горожан с Днем Победы
14:02
В девяти муниципалитетах Приморья люди остались без электричества из-за обрыва проводов Фото
13:42
Первые «жаркие люди» забегали почти голышом в Приморье Фото
13:29
Стивен Хокинг: Через 100 лет человечество может погибнуть
12:57
Два пьяных приморца попытались за ночь совершить целую серию автоугонов
12:24
Во Владивостоке прошел праздничный концерт в честь Дня Победы Фото
11:26
Во Владивостоке ночью сгорел шиномонтаж
10:46
Двенадцать междугородних рейсов из Владивостока отменены
10:41
В Приморье ожидаются дожди и грозы
10:26
Владивосток трясут политические страсти вокруг Навального
09:46
Гороскоп на 7 мая
08:24
Стала известна новая опасность смартфонов для малышей
07:28
По улицам Владивостока пройдет "Бессмертный полк"
06:08
Стало известно о новых полезных свойствах вина
05:04
Еще четыре страны продлили антироссийские санкции
04:22
Кудрин предлагает уменьшить число пенсионеров в России
03:41
Людей призвали срочно переходить на поедание насекомых
02:16
Полнолуние в мае 2017 года: ритуалы для привлечения денег
00:52
Контроль США над портами в Приморье равнозначен объявлению войны, - СовФед
Май, 06 суббота
23:31
Дмитрий Медведев: ДФО получит еще 50 миллиардов на развитие ТОРов
22:04
В Приморье управляющую компанию наказали за самовольную смену тарифов
Конкурс "Спасибо за Победу -2017"

Электронные версии
4126 (65) от 05 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
К параду готовы!
Узником фашизма стал в шесть лет
Городской транспорт украсили символом Победы
Уважаемые жители Владивостока – города воинской славы!
Уважаемые ветераны, труженики тыла, жители города Владивостока!
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Происшествия

Владивостокский должник нашел 400 тысяч рублей меньше чем за час после встречи с приставами

Под угрозой лишиться своего "крузака"
Фото: УФССП Приморского края Фото: УФССП Приморского края
Владивосток, воскресенье, 07 мая , РИА Vladnews.

Рейды судебных приставов, осуществляющих розыск должников и их имущества, с использованием аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав» продолжаются во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УФССП Приморья.

В ходе дежурства на одной из оживленных дорог в районе Второй речки работники межрайонного отдела судебных приставов по розыску должников, их имущества и розыску детей выявили 2 автомобиля, находящиеся в исполнительском розыске в рамках возбужденных в отношении собственников транспортных средств исполнительных производств. Задолженность одного из автовладельцев составила 400 тысяч рублей, другого – более 600 тысяч рублей.

Стоит отметить, что узнав о намерении судебного пристава наложить арест на автомобиль марки Toyota Land Cruiser 2010 года выпуска с последующим его изъятием, владелец-должник нашел возможность выплатить долг в пользу государства в размере 400 тысяч рублей в полном объеме. В течение часа автолюбитель явился в отдел судебных приставов по Ленинскому району Владивостокского городского округа и принес денежные средства для погашения задолженности.

Другая машина марки Daihatsu Boon все же была отправлена на специализированную стоянку для хранения арестованных транспортных средств. В отношении собственницы автомобиля возбуждено несколько исполнительных производств на общую сумму, превышающую 600 тысяч рублей. Если должник не исполнит требования исполнительных документов в течение 10 дней, то иномарка будет передана на реализацию.

В общей сложности в ходе данного рейда с применением аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав» арест наложен на четыре машины.

УФССП по Приморскому краю настоятельно рекомендует проверять себя на наличие возбужденных исполнительных производств на официальном сайте в разделе «Узнай о своих долгах» во избежание применения принудительных мер.

comments powered by Disqus
Похожие новости
В Приморье произошло ДТП с участием автомобиля полиции
18:06, 07 мая 2017 В Приморье произошло ДТП с участием автомобиля полиции

Впереди - длительное разбирательство

Во Владивостоке мигрант вел подпольную торговлю спиртом
17:01, 07 мая 2017 Во Владивостоке мигрант вел подпольную торговлю спиртом

В киоске на улице Адмирала Кузнецова

Угонщик-золушка наломал дров в Приморье
16:02, 07 мая 2017 Угонщик-золушка наломал дров в Приморье

На месте совершенного с забором ДТП мужчина потерял кроссовок - но от служебной собаки скрылся

Шесть лесных пожаров потушено в Приморье за сутки
15:01, 07 мая 2017 Шесть лесных пожаров потушено в Приморье за сутки

Новых пожаров в крае не зарегистрировано

В девяти муниципалитетах Приморья люди остались без электричества из-за обрыва проводов
14:02, 07 мая 2017 В девяти муниципалитетах Приморья люди остались без электричества из-за обрыва проводов

Энергетики борются с последствиями стихии, но ветер сильно мешает

Первые «жаркие люди» забегали почти голышом в Приморье
13:42, 07 мая 2017 Первые «жаркие люди» забегали почти голышом в Приморье

Общественность теряется в догадках - что это?

Два пьяных приморца попытались за ночь совершить целую серию автоугонов
12:57, 07 мая 2017 Два пьяных приморца попытались за ночь совершить целую серию автоугонов

То уехали недалеко, то еще что-то пошло не так...