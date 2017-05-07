В преддверии 9 мая приморским школьникам вручили первые в их жизни паспорта

В Кавалерово

Владивосток, воскресенье, 07 мая , РИА Vladnews.

В актовом зале администрации Кавалеровского муниципального района в преддверии празднования Дня Победы состоялась торжественная церемония выдачи паспортов молодым людям, достигшим 14-летнего возраста, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

Накануне ребятам предоставили право выбора номера паспорта, после чего сотрудники по вопросам миграции межмуниципального отдела МВД России «Кавалеровский» внесли личные данные в документы, а затем оформили прописку.

Поддержать юных граждан в торжественный момент получения документа пришли их родители.

В торжественном мероприятии принимали участие представители муниципалитета и правоохранительных органов.

В торжественной обстановке глава администрации вручил ребятам паспорта и поздравил с наступающим праздником: «Сегодня у Вас радостное событие. Вы впервые получаете, пожалуй, самый важный государственный документ, который обязывает Вас ко многому. Мы надеемся на то, что Вы будете гордо нести звание гражданина Российской Федерации. Ваши прадеды до последней минуты своей жизни свято выполняли свой гражданский долг перед Родиной. Получая сегодня паспорт, будьте достойны памяти этих замечательных людей».

Вместе с паспортами ребятам вручили цветы и Конституцию Российской Федерации.