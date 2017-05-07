Два пьяных приморца попытались за ночь совершить целую серию автоугонов

То уехали недалеко, то еще что-то пошло не так...

Владивосток, воскресенье, 07 мая , РИА Vladnews.

В дежурную часть полиции по городу Артему Приморского края поступил сигнал от местной жительницы: она рассказала, что около автомашины Тойота Ленд Крузер, стоящей на придомовой территории по улице Кирова, ходят неизвестные, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД региона.

На месте преступления сотрудники полиции обнаружили поврежденную иномарку. У авто была разбита дверь и повреждены фары. По горячим следам правоохранители задержали двух пьяных местных жителей в возрасте 26 и 28 лет. Мужчины были доставлены в отдел полиции, где дали признательные показания. Возбуждено дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 166 УК РФ.

Задержанные рассказали, что, отъехав на похищенном внедорожнике несколько метров, не справились с управлением и врезались в столб. Бросив ТС, злоумышленники скрылись с места происшествия.

Также установлено, что задержанные в эту же ночь совершили еще три попытки кражи транспортных средств. Однако довести преступный умысел до конца не успели по не зависящим от них обстоятельствам. Впоследствии злоумышленники намеревались разукомплектовать автомашины и продать на запчасти.

28-летний житель Артема ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу, грабеж и разбойное нападение. Из мест лишения свободы освободился четыре месяца назад. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Второму фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.