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Во Владивостоке прошел праздничный концерт в честь Дня Победы

В Парке Победы
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, воскресенье, 07 мая , РИА Vladnews.

Почтить память погибших героев и отдать дань чести ветеранам Великой Отечественной войны 6 мая в Парк Победы пришли сотни жителей и гостей Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу городской администрации. Здесь у танковой колонны «Приморской комсомолец» состоялся торжественный митинг, посвященный 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Поздравили ветеранов и всех собравшихся с предстоящим праздником представители Тихоокеанского флота, участник Великой Отечественной войны Григорий Вакулишин, вице-губернатор Приморского края Игорь Степаненко, первый заместитель главы администрации города Владивостока Екатерина Химич.

«Дорогие наши ветераны, уважаемые гости! От имени администрации города Владивостока и от себя лично поздравляю всех с самым замечательным праздником - Днём Победы, - сказала Екатерина Химич. - Этот праздник объединяет всех нас, чтобы ещё раз сказать спасибо нашим ветеранам. Низкий им поклон за их подвиги во имя мирного неба над нашей головой. Счастья, крепкого здоровья и долгих лет жизни вам, наши дорогие ветераны!»

К словам поздравлений в этот день присоединились также студенты Дальневосточного гуманитарно-технического колледжа, учащиеся начальной школы №10.

В завершение мероприятия присутствующие почтили память погибших на войне 1941-1945 годов минутой молчания, прозвучали оружейные залпы в воздух, в небо были запущены белые шары.

К памятнику Т-34 танковой колонны «Приморский комсомолец» и звёздам на Аллее Героев возложили цветы. Завершился торжественный митинг маршем военных.

А после этого все собравшиеся были приглашены отведать полевой кухни. Специально для этого была приготовлена солдатская каша и горячий чай.

В честь предстоящего Дня Победы на концертной площадке у Дома молодёжи был организован праздничный концерт. С песнями о войне выступили хор «Дети войны», учащиеся школы № 76, образцово-показательный оркестр войск национальной гвардии и другие творческие коллективы и исполнители Владивостока.

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