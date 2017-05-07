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В Приморье из-за разлива ртути объявлен режим ЧС локального характера

Работают специалисты
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 07 мая , РИА Vladnews.

Режим техногенной ЧС локального характера объявлен в городе Уссурийск Приморского края из-за разлива ртути в одном из жилых домов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Как сообщили в краевом учреждении по делам ГО и ЧС, ЧП произошло на придомовой территории одноквартирного жилого дома по улице Дзержинского:

«В результате разлива опасного вещества наблюдается превышение предельно допустимых концентраций ртути в жилых помещениях. Сейчас проводятся так называемая демеркуризация придомовой территории и помещений дома. В мероприятиях задействованы специалисты Роспотребнадзора и предприятия “Примтехнополис. Также устанавливаются и причины появления тяжёлого металла возле дома», – прокомментировали в ведомстве.

Четверо жильцов дома, в том числе и ребёнок, временно отселены.

Постановлением главы Уссурийского ГО введен режим техногенной ЧС локального характера и местного уровня реагирования до завершения ликвидации последствий происшествия.

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