Во Владивостоке ночью сгорел шиномонтаж

Причины возгорания устанавливаются

Владивосток, воскресенье, 07 мая , РИА Vladnews.

Во Владивостоке в ночь с субботы на воскресенье сгорел шиномонтажный сервис по адресу улица Адмирала Кузнецова, 84, сообщает корреспондент РИА VladNews. Как отмечают очевидцы, гореть объект начал сзади.

Обстоятельства происшествия и причины возгорания устанавливают специалисты.

Отметим, что минувшая неделя оказалась для Владивостока богатой на крупные пожары: например, в доме по Партизанскому проспекту, 28"а" площадь пожара составила 300 кв.м., в бараке по Уткинской - 220 кв.м.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.