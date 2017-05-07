Расписание отмены

Владивосток, воскресенье, 07 мая , РИА Vladnews.

Двенадцать междугородних рейсов из Владивостока отменены сегодня, 7 мая, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примвокзал.

В частности, отменены утренние рейсы в Уссурийск, Арсеньев, Фокино, Хороль, Сибирцево и т.д.

Остальные рейсы выполняются по расписанию.

Расписание отмены: