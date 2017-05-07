Двенадцать междугородних рейсов из Владивостока отменены сегодня, 7 мая, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примвокзал.
В частности, отменены утренние рейсы в Уссурийск, Арсеньев, Фокино, Хороль, Сибирцево и т.д.
Остальные рейсы выполняются по расписанию.
Расписание отмены:
|501
|Владивосток - Уссурийск
|09:25
|520
|Владивосток - Арсеньев
|09:30
|512
|Владивосток - Хороль
|09:30
|505
|Владивосток - Фокино
|10:25
|519
|Владивосток - Сергеевка
|11:00
|527
|Владивосток - Черниговка
|11:10
|534
|Владивосток - Сибирцево
|11:37
|505
|Владивосток - Фокино
|12:30
|522
|Владивосток - Покровка
|13:30
|502
|Владивосток - Спасск
|15:45
|522
|Владивосток - Покровка
|16:30
|503
|Владивосток - Дальнегорск
|21:30