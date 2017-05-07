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Общество

Двенадцать междугородних рейсов из Владивостока отменены

Расписание отмены
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 07 мая , РИА Vladnews.

Двенадцать междугородних рейсов из Владивостока отменены сегодня, 7 мая, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примвокзал.

В частности, отменены утренние рейсы в Уссурийск, Арсеньев, Фокино, Хороль, Сибирцево и т.д.

Остальные рейсы выполняются по расписанию.

Расписание отмены:

501 Владивосток - Уссурийск 09:25 520 Владивосток - Арсеньев 09:30
512 Владивосток - Хороль 09:30 505 Владивосток - Фокино 10:25
519 Владивосток - Сергеевка 11:00 527 Владивосток - Черниговка 11:10
534 Владивосток - Сибирцево 11:37 505 Владивосток - Фокино 12:30
522 Владивосток - Покровка 13:30 502 Владивосток - Спасск 15:45
522 Владивосток - Покровка 16:30 503 Владивосток - Дальнегорск 21:30
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