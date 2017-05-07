В Приморье из-за разлива ртути объявлен режим ЧС локального характера 11:49, 07 мая В Приморье из-за разлива ртути объявлен режим ЧС локального характера
Двенадцать междугородних рейсов из Владивостока отменены 10:46, 07 мая Двенадцать междугородних рейсов из Владивостока отменены
В Приморье ожидаются дожди и грозы 10:41, 07 мая В Приморье ожидаются дожди и грозы
Новостная лента
Май, 07 воскресенье
12:16
Игорь Пушкарев дал эксклюзивное интервью в СИЗО Эксклюзив
11:49
В Приморье из-за разлива ртути объявлен режим ЧС локального характера
11:26
Во Владивостоке ночью сгорел шиномонтаж
10:46
Двенадцать междугородних рейсов из Владивостока отменены
10:41
В Приморье ожидаются дожди и грозы
10:26
Владивосток трясут политические страсти вокруг Навального
09:46
Гороскоп на 7 мая
08:24
Стала известна новая опасность смартфонов для малышей
07:28
По улицам Владивостока пройдет "Бессмертный полк"
06:08
Стало известно о новых полезных свойствах вина
05:04
Еще четыре страны продлили антироссийские санкции
04:22
Кудрин предлагает уменьшить число пенсионеров в России
03:41
Людей призвали срочно переходить на поедание насекомых
02:16
Полнолуние в мае 2017 года: ритуалы для привлечения денег
00:52
Контроль США над портами в Приморье равнозначен объявлению войны, - СовФед
Май, 06 суббота
23:31
Дмитрий Медведев: ДФО получит еще 50 миллиардов на развитие ТОРов
22:04
В Приморье управляющую компанию наказали за самовольную смену тарифов
21:04
Владивостокский фуникулер 9 мая будет работать до 23 часов
20:02
В воскресенье Владивосток снова встретит океанский лайнер «Costa Victoria»
19:02
Во Владивостоке выявят сильнейших спортсменов в гребле на байдарках и каноэ
18:44
Администрация Владивостока призывает жителей и гостей города быть бдительными во время майских праздников
18:00
Во Владивостоке почтили память героев-тихоокеанцев Фото
17:41
Во Владивостоке почтили память Героя Советского Союза Степана Борисенко
17:02
В Приморье за сутки потушено 14 лесных пожаров
16:28
Проект памяти «От первого лица»: Василий Петрович Лисин Видео
16:23
Сборная России обыграла команду Швеции в первом матче на ЧМ по хоккею
16:01
Каждый шестой отравившийся приморец хотел покончить с собой
15:36
Частичка Вечного огня Владивостока отправилась в Санкт-Петербург
15:02
Эксперты: Каждый шестой отравившийся в Приморье - это ребенок
14:36
Константин Межонов принял участие в митинге памяти на железнодорожном вокзале Владивостока
14:02
С волонтерами «Бессмертного полка» провели инструктаж безопасности
Конкурс "Спасибо за Победу -2017"

Электронные версии
4126 (65) от 05 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
К параду готовы!
Узником фашизма стал в шесть лет
Городской транспорт украсили символом Победы
Уважаемые жители Владивостока – города воинской славы!
Уважаемые ветераны, труженики тыла, жители города Владивостока!
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Политика и экономика

Владивосток трясут политические страсти вокруг Навального

Активисты предлагают выйти на Привокзальную площадь в знак протеста против действий полиции
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, воскресенье, 07 мая , РИА Vladnews.

Во Владивостоке продолжаются политические страсти, сообщает корреспондент РИА VladNews. После произошедших накануне событий (арест на 15 суток занимавшегося открытием штаба Навального в приморской столице Дмитрия Зубарева 5 мая, а также допроса координатора Софьи Кривцовой в 6 утра в качестве свидетеляпо вопросам о митинге 26 марта) активисты предлагают в знак протеста против действий полиции провести политическое собрание на Привокзальной площади города 8 мая. Начало - в 13:00.

Как отмечают представители штаба Алексея Навального, подготовка открытия штаба во Владивостоке продолжается, и штаб будет открыт в уже определенный срок - 15 мая, без сдвигов даты.

Напомним, Владивосток станет одним из 10 городов, в которых в период с 12 по 22 мая будут открыты предвыборные штабы Навального (среди городов ДФО в их числе будут также Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре).

В то же время, как отмечают в центральном штабе Алексея Навального, в ряде городов идет активное сопротивление созданию штабов оппозиции. В шести городах России возникли проблемы с уже арендованными помещениями (договоры расторгаются собственниками в одностороннем порядке, в части этих случаев представителям штабов владельцы объяснили это угрозами в их адрес).

"Чувствую, поездка на Дальний Восток на следующей неделе у нас веселая будет," - пишет в своем FaceBook глава избирательного штаба оппозиционера, баллотирующегося в президенты РФ, Леонид Волков.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Дмитрий Медведев: ДФО получит еще 50 миллиардов на развитие ТОРов
23:31, 06 мая 2017 Дмитрий Медведев: ДФО получит еще 50 миллиардов на развитие ТОРов

В ближайшие годы

Генпрокуратура заинтересовалась самолетами «Почты России»
16:08, 05 мая 2017 Генпрокуратура заинтересовалась самолетами «Почты России»

Материалы направлены для возбуждения уголовного дела

США проконтролируют порты Приморья из-за санкций в отношении КНДР
15:01, 05 мая 2017 США проконтролируют порты Приморья из-за санкций в отношении КНДР

В Находке и Владивостоке

Сын депутата Госдумы от Приморья подал апелляцию на приговор суда
13:27, 05 мая 2017 Сын депутата Госдумы от Приморья подал апелляцию на приговор суда

Он осужден в США за хакерство на 27 лет; обвинение просило дать ему 30 лет

Глава ТИНРО-центра оставлен под домашним арестом
12:11, 05 мая 2017 Глава ТИНРО-центра оставлен под домашним арестом

Заседание прошло в закрытом для посторонних режиме

ТОР
10:48, 05 мая 2017 ТОР "Остров Русский" появится до конца 2017 года

В рамках развития крупнейшего владивостокского острова

В Приморье один из крупнейших в мире логистических центров гелия
09:56, 05 мая 2017 В Приморье один из крупнейших в мире логистических центров гелия

Проект предусматривает создание 300 рабочих мест