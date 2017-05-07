Стала известна новая опасность смартфонов для малышей

Ученые оценили развитие 900 детей в возрасте 6 месяцев - 2 лет

Владивосток, воскресенье, 07 мая , РИА Vladnews.

Исследователи из Канады сделали важное открытие – они доказали, что мобильные устройства, такие смартфоны и планшеты, давно ставшие неотъемлемой частью жизни современного человека, могут негативно влиять на развитие речи у маленьких детей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Корреспонденты телеканала CNN сообщают, что сотрудники Университета Торонто провели исследование, в котором участвовали 900 детей, в возрастной категории от полугода до двух лет. Ученые в ходе наблюдений за своими маленькими подопытными собирали информацию о том, как много времени малыши проводят с современными гаджетами, а также насколько хорошо у них развита речь.

Во время исследования специалисты выясняли, используют ли маленькие добровольцы в процессе общения короткие предложения, отдельные слова или только звуки.

Проанализировав собранные данные, ученые выяснили, что каждые полчаса в день, проведенные ребенком с мобильным устройством, повышают шанс замедления развития его речи.

Авторы исследования поясняют, что пока рано делать окончательные выводы о вреде современных гаджетов, поскольку во время анализа собранной информации не учитывались данные о том, насколько активное участие в играх юных подопытных принимали родители или их няни.

Также ученым пока не удалось проследить связь между использованием малышами мобильных устройств и развитием у них других навыков общения.