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Стало известно о новых полезных свойствах вина

Оно спасает нервные клетки от смерти
Фото: LookW.ru Фото: LookW.ru
Владивосток, воскресенье, 07 мая , РИА Vladnews.

Международная группа ученых рассказала о полезных свойствах вина. Как оказалось, этот алкогольный напиток может быть полезным для нервов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Ученые давно выяснили, что умеренное употребление вина положительно влияет на человеческий организм и замедляет старение. А последнее исследование показало, что употребление этого напитка способствует снижения риска развития нервных расстройств - таких как болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера. Однако стоит помнить: обильное употребление алкоголя наносит серьезный ущерб организму.

Сотрудник Института по научным исследованиям продуктов питания в Мадриде (Испания) доктор Аделаида Эстебан-Фернандез совместно с коллегами из США и Британии выяснила, какие именно молекулы вина принимают участие в улучшении и укреплении нервов. Чтобы получить ответ на свой вопрос, ученые изучили продукты переработки алкогольного напитка в человеческом организме.

Исследователи взяли образцы метаболитов у людей, которые регулярно в меру употребляют вино. Неврологический эффект этих веществ ученые заметили, когда поместили их в человеческую клетку в стрессовых условиях. Стресс обычно приводит к развитию нервных расстройств и смерти клеток. Связано это состояние с начальными стадиями определенных заболеваний "на нервной почве".

Эксперимент показал, что винные метаболиты защищают клетки от смерти, провоцируемой стрессом. Однако спасти клетки от смерти компоненты вина могут лишь в том случае, когда они находятся в полном составе, из чего следует, что все они связаны между собой. 

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