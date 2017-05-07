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Россия

Еще четыре страны продлили антироссийские санкции

Норвегия, Албания, Украина и Черногория
Фото: Newsader Фото: Newsader
Владивосток, воскресенье, 07 мая , РИА Vladnews.

Четыре страны, не входящие в Евросоюз, по его примеру продлили антироссийские санкции. Это Норвегия, Албания, Украина и Черногория, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. Известно, что в марте 2017 года ЕС продлил еще на полгода ограничения в отношении РФ за действия, угрожающие территориальной целостности и независимости Украины.

Под ограничительными мерами следует понимать "замораживание" зарубежных активов ряда россиян и запрет на въезд в страны ЕС.  Всего в санкционном списке находятся 146 человек и 37 юридических лиц. По мнению Брюсселя, под действие санкций попали те, кто наносит ущерб независимости и суверенитету Украины. Среди них есть российские депутаты, представители властей Крыма и Севастополя, а также лидеры ЛНР и ДНР.  

Ограничения также распространяются на 37 компаний и организаций, в том числе ГУП «Черноморнефтегаз», «Массандра» и ряд батальонов самопровозглашенных Луганской и Донецкой республик.

Напомним, что пакет индивидуальных санкций был принят Евросоюзом в марте 2014 года.

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