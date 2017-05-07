Людей призвали срочно переходить на поедание насекомых

Это поможет отсрочить глобальное потепление

Владивосток, воскресенье, 07 мая , РИА Vladnews.

По мнению экспертов, употребление в пищу насекомых по всему миру поможет замедлить темпы глобального потепления, так как связанных с сельским хозяйством выбросов парниковых газов в этом случае станет заметно меньше, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Эксперты проанализировали информацию от Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, а затем сопоставили то, как на окружающую среду влияет производство мяса, а также «альтернативной» пищи. К последней категории можно отнести, например, насекомых, сою и синтетическое мясо, которое пока что не производят массово. Сообщается, что это первое исследование такого рода.

Ученые выяснили, что во всем мире для пастбищ используют вдвое больше площадей, чем для пахотный угодий. При этом домашний скот потребляет примерно треть от всех собранных культур. Современное животноводство требует огромных энергетических затрат (в широком смысле) и резко увеличивает выбросы парниковых газов. Но авторы исследований предложили свое решение этой проблемы.

Можно, конечно, надеяться на искусственное мясо, но пока что его производство в промышленных масштабах не ведется. Важно и то, что, по мнению ученых, данный шаг также приведет к огромным энергетическим затратам. Поэтому лучшей заменой мясу специалисты считают сверчков и личинок мучных жуков. Если заменить ими половину потребляемого мяса, это сократит сельскохозяйственные угодья на треть. Высвободится 1680 млн гектаров земли, что в 70 раз превосходит площадь, которую занимает Великобритания.

Осталось «всего ничего»: заставить людей отказаться от любимого мяса и привить им любовь к малоприятным на вид насекомым. Благо, есть живых жучков никто не призывает. А специалисты из Финляндии не так давно создали пищевые ингредиенты из сверчков и мучных червей. Из этой субстанции можно будет делать, например, фрикадельки, которые по вкусу окажутся похожими на мясные. Такие блюда к тому же будут содержать большое количество белка.