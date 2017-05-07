Контроль США над портами в Приморье равнозначен объявлению войны, - СовФед 00:52, 07 мая Контроль США над портами в Приморье равнозначен объявлению войны, - СовФед
Приморские врачи оставили новорожденного без медицинской помощи 12:42, 06 мая Приморские врачи оставили новорожденного без медицинской помощи
В Приморье море стало оранжевым из-за тропических водорослей 12:26, 06 мая В Приморье море стало оранжевым из-за тропических водорослей (Фото)
Новостная лента
Май, 07 воскресенье
02:25
Игорь Пушкарев дал эксклюзивное интервью в СИЗО Эксклюзив
02:16
Полнолуние в мае 2017 года: ритуалы для привлечения денег
00:52
Контроль США над портами в Приморье равнозначен объявлению войны, - СовФед
Май, 06 суббота
23:31
Дмитрий Медведев: ДФО получит еще 50 миллиардов на развитие ТОРов
22:04
В Приморье управляющую компанию наказали за самовольную смену тарифов
21:04
Владивостокский фуникулер 9 мая будет работать до 23 часов
20:02
В воскресенье Владивосток снова встретит океанский лайнер «Costa Victoria»
19:02
Во Владивостоке выявят сильнейших спортсменов в гребле на байдарках и каноэ
18:44
Администрация Владивостока призывает жителей и гостей города быть бдительными во время майских праздников
18:00
Во Владивостоке почтили память героев-тихоокеанцев Фото
17:41
Во Владивостоке почтили память Героя Советского Союза Степана Борисенко
17:02
В Приморье за сутки потушено 14 лесных пожаров
16:28
Проект памяти «От первого лица»: Василий Петрович Лисин Видео
16:23
Сборная России обыграла команду Швеции в первом матче на ЧМ по хоккею
16:01
Каждый шестой отравившийся приморец хотел покончить с собой
15:36
Частичка Вечного огня Владивостока отправилась в Санкт-Петербург
15:02
Эксперты: Каждый шестой отравившийся в Приморье - это ребенок
14:36
Константин Межонов принял участие в митинге памяти на железнодорожном вокзале Владивостока
14:02
С волонтерами «Бессмертного полка» провели инструктаж безопасности
13:33
Акция «Георгиевская лента» во Владивостоке продлится до 8 мая
13:04
Жительница Приморья угнала велосипед
12:42
Приморские врачи оставили новорожденного без медицинской помощи
12:26
В Приморье море стало оранжевым из-за тропических водорослей Фото
12:08
Проект памяти «От первого лица»: Пётр Сергеевич Лысенко Видео
11:46
Жестокий убийца осужден во Владивостоке
11:21
В Приморье наниматель бывшего муниципального служащего поплатился за свою ошибку
11:08
В акватории Владивостока появилось нефтяное пятно Фото
10:32
Украинские националисты планируют сорвать акцию «Бессмертный полк»
10:20
В Приморье возник сбой в отправке внутренних авиарейсов
09:59
Приморец выспался на бетонном отбойнике на федеральной трассе под Владивостоком Фото
09:36
В Приморье пройдут грозовые дожди
Конкурс "Спасибо за Победу -2017"

Электронные версии
4126 (65) от 05 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
К параду готовы!
Узником фашизма стал в шесть лет
Городской транспорт украсили символом Победы
Уважаемые жители Владивостока – города воинской славы!
Уважаемые ветераны, труженики тыла, жители города Владивостока!
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Общество

Полнолуние в мае 2017 года: ритуалы для привлечения денег

Как лучше всего использовать силу Луны
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 07 мая , РИА Vladnews.

С давних времен известно, что полнолуние - это мистическое время, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. В этот момент каждый человек может воспользоваться силой, которую может дать Луна. Следует отметить, что различные фазы луны влияют на состояние организма человека, на его активность и жизнестойкость.

Уже давно доказано, что с Луной связаны приливы и отливы. Это небесное светило влияет на рост растений. А японские ученые даже доказали, что рождаемость телят также связана с фазами Луны. 

Когда будет полнолуние в мае 2017 года, интересует многих, ведь принято считать, что в период полнолуния могут происходить различные мистические события. 

Как утверждают астрологи, в полнолуние происходит всплеск лунной энергии, которой можно воспользоваться себе во благо. Поэтому важно знать точную дату и время полнолуния. 

По словам специалистов, то, на какую сферу жизни влияет больше в определенные месяцы Луна, зависит от того, в каком знаке Зодиака она находится в данный момент. 

Дело в том, что находясь в том или ином знаке, Луна позволяет улучшить определенную сферу.

В мае 2017 года полнолуние будет 11 числа в 00:41 мск. Луна в этот момент будет находиться в созвездии Скорпиона. Астрологи отмечают, что полнолуние в мае - это отличное время для новых знакомств, которые в будущем могут оказаться полезными. Однако в полнолуние лучше избегать длительных поездок или командировок, так как едва ли вам в этом случае повезет. 

Полнолуние 11 мая 2017 года подходит для проведения различных ритуалов. 11 мая будут эффективными ритуалы по привлечению денег.

comments powered by Disqus
Похожие новости
В воскресенье Владивосток снова встретит океанский лайнер «Costa Victoria»
20:02, 06 мая 2017 В воскресенье Владивосток снова встретит океанский лайнер «Costa Victoria»

На его борту свыше двух тысяч туристов

Администрация Владивостока призывает жителей и гостей города быть бдительными во время майских праздников
18:44, 06 мая 2017 Администрация Владивостока призывает жителей и гостей города быть бдительными во время майских праздников

В случае обнаружения подозрительных предметов необходимо обращаться в полицию

Во Владивостоке почтили память Героя Советского Союза Степана Борисенко
17:41, 06 мая 2017 Во Владивостоке почтили память Героя Советского Союза Степана Борисенко

В завершение торжественного мероприятия у монумента был зажжён вечный огонь

Каждый шестой отравившийся приморец хотел покончить с собой
16:01, 06 мая 2017 Каждый шестой отравившийся приморец хотел покончить с собой

Статистика отравлений за Iквартал 2017 года

Частичка Вечного огня Владивостока отправилась в Санкт-Петербург
15:36, 06 мая 2017 Частичка Вечного огня Владивостока отправилась в Санкт-Петербург

Воссоединение Вечных огней городов-героев и городов воинской славы России

Эксперты: Каждый шестой отравившийся в Приморье - это ребенок
15:02, 06 мая 2017 Эксперты: Каждый шестой отравившийся в Приморье - это ребенок

В целом статистика отравлений в регионе за январь-март 2017 года стала лучше

Константин Межонов принял участие в митинге памяти на железнодорожном вокзале Владивостока
14:36, 06 мая 2017 Константин Межонов принял участие в митинге памяти на железнодорожном вокзале Владивостока

Завершился митинг праздничным концертом