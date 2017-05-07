Полнолуние в мае 2017 года: ритуалы для привлечения денег

Как лучше всего использовать силу Луны

Владивосток, воскресенье, 07 мая , РИА Vladnews.

С давних времен известно, что полнолуние - это мистическое время, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. В этот момент каждый человек может воспользоваться силой, которую может дать Луна. Следует отметить, что различные фазы луны влияют на состояние организма человека, на его активность и жизнестойкость.

Уже давно доказано, что с Луной связаны приливы и отливы. Это небесное светило влияет на рост растений. А японские ученые даже доказали, что рождаемость телят также связана с фазами Луны.

Когда будет полнолуние в мае 2017 года, интересует многих, ведь принято считать, что в период полнолуния могут происходить различные мистические события.

Как утверждают астрологи, в полнолуние происходит всплеск лунной энергии, которой можно воспользоваться себе во благо. Поэтому важно знать точную дату и время полнолуния.

По словам специалистов, то, на какую сферу жизни влияет больше в определенные месяцы Луна, зависит от того, в каком знаке Зодиака она находится в данный момент.

Дело в том, что находясь в том или ином знаке, Луна позволяет улучшить определенную сферу.

В мае 2017 года полнолуние будет 11 числа в 00:41 мск. Луна в этот момент будет находиться в созвездии Скорпиона. Астрологи отмечают, что полнолуние в мае - это отличное время для новых знакомств, которые в будущем могут оказаться полезными. Однако в полнолуние лучше избегать длительных поездок или командировок, так как едва ли вам в этом случае повезет.

Полнолуние 11 мая 2017 года подходит для проведения различных ритуалов. 11 мая будут эффективными ритуалы по привлечению денег.