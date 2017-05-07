Контроль США над портами в Приморье равнозначен объявлению войны, - СовФед

Председатель международного комитета выразил надежду, что американский закон работать не будет

Владивосток, воскресенье, 07 мая , РИА Vladnews.

Реализация законопроекта о контроле за портами РФ на Дальнем Востоке, принятого американским конгрессом, будет означать объявление войны; об этом заявил председатель комитета СовФеда по международным делам Константин Косачев, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. При этом Косачев выразил надежду, что этот законопроект реализован не будет: его выполнение означало бы проведение американскими военными судами принудительного досмотра всех кораблей.

Напомним, 4 мая американский Конгресс принял законопроект о введении новых ограничений в отношении КНДР, в котором говорится, что США могут начать контролировать российские порты Владивосток, Находка и Ванино. Согласно документу, президент США должен каждый год докладывать Конгрессу о деятельности российских, китайских и иранских портов. Цель законопроекта - обеспечить выполнение резолюций СовБеза ООН, запрещающие поставку в КНДР вооружения, авиации, ракетных, ядерных и других технологий.