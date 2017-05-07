Приморцы стали редко получать отравления спиртосодержащей продукцией, а также передозировки наркотиков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора края. Так, показатель распространенности острых отравлений алкоголем в первом квартале 2017 года составил 23,2 на 100 тысяч человек, что на 27,7% ниже аналогичного периода 2016 года. А частота отравлений наркотиками составила 18,5 на 100 тысяч населения - это на 0,5% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.
Приморцы стали реже травиться алкоголем и наркотиками
Статистика острых химических отравленийВладивосток, воскресенье, 07 мая , РИА Vladnews.
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