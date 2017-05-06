Кудрин предлагает уменьшить число пенсионеров в России

А также ужесточить условия получения пенсии

Владивосток, воскресенье, 07 мая , РИА Vladnews.

Глава Центра стратегических разработок (ЦСР), бывший министр финансов России Алексей Кудрин считает, что в России нужно повысить пенсионный возраст, чтобы создать устойчивую пенсионную систему, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. По его словам, если женщины будут уходить на пенсию в 63 года, а мужчины с 65 лет (увеличение пенсионного возраста - с шагом на полгода, начиная с 2019 года), то в результате пенсионеров в РФ останется 38,52 миллиона человек.

Согласно прогнозам Кудрина, в ближайшие 15 лет численность трудоспособного населения в стране сократится на 10 миллионов человек.

Ранее Центр стратегических разработок (ЦСР) под руководством Алексея Кудрина подготовил Стратегию-2035, предполагающую создание устойчивой пенсионной системы. Документ содержит предложения по ужесточению условий для получения пенсии.

В частности, трудовой стаж предлагается повысить с нынешних 15 до 20 лет. Также эксперты ЦСР предлагают начислять социальную пенсию для тех, кто не заработал на страховую, только при достижении возраста 68 лет.

Наряду с этим ужесточится назначение досрочных пенсий для учителей и врачей. Им будет необходимо отработать по профессии не менее 35 лет.

Добавим, что в 2015 году в России средняя продолжительность жизни мужчин составила 66 лет, женщин - 77 лет. При этом мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины - в 55.