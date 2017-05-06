Сборная России обыграла команду Швеции в первом матче на ЧМ по хоккею

Встреча в Кельне завершилась победой россиян в серии буллитов

Владивосток, суббота, 06 мая , РИА Vladnews.

Сборная России одержала волевую победу над командой Швеции в стартовом матче чемпионата мира по хоккею, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС. Встреча, прошедшая в немецком Кельне, завершилась победой россиян в серии буллитов со счетом 2:1.

Подопечные Олега Знарка второй крупный турнир подряд начинали против сборной Швеции. В сентябре прошлого года в Торонто на Кубке мира россияне проиграли шведам со счетом 1:2. В Кельн скандинавы привезли 16 игроков из Национальной хоккейной лиги, пятеро из которых выступали на том турнире - защитники Виктор Хедман и Оливер Экман-Ларссон, а также форварды Габриэль Ландеског, Карл Содерберг и Маркус Крюгер.

У россиян подобный опыт имели на два хоккеиста больше - вратарь Андрей Василевский, попавший в заявку, но не игравший в Торонто, и форварды Иван Телегин, Вадим Шипачев, Евгений Дадонов, Владислав Наместников, Никита Кучеров и Артемий Панарин.