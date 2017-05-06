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Политика и экономика

Дмитрий Медведев: ДФО получит еще 50 миллиардов на развитие ТОРов

В ближайшие годы
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, суббота, 06 мая , РИА Vladnews.

Из федерального бюджета на развитие инфраструктуры ТОРов в регионы Дальнего Востока уже направлено 4,5 миллиарда рублей. Ещё 50 миллиардов из федерального, региональных, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников направят в ближайшие годы. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании по созданию территорий опережающего социально-экономического развития на Дальнем Востоке 5 мая, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

- На Дальнем Востоке сейчас действует 16 ТОРов. Из федерального бюджета на развитие инфраструктуры ТОРов уже вложено порядка 4,5 миллиардов рублей. На ближайшие годы предусмотрено еще 30 миллиардов. Ещё около 20 миллиардов будут направлены за счет регионов, муниципальных образований и некоторых внебюджетных источников. На эти средства мы строим дороги, сети, коммунальную инфраструктуру, решаем целый ряд других задач, – сказал он.

Премьер-министр подчеркнул, что каждый бюджетный рубль необходимо тратить рационально и постараться принести максимальную отдачу для людей, которые живут в регионе, в виде новых рабочих мест, создания современной инфраструктуры.

По мнению Дмитрия Медведева, необходимо «крепить» доверие инвесторов, ведь «привести» инвестиции на Дальний Восток не так просто:

- Для инвесторов в регионе существует не только набор преимуществ, но и определенные риски – большие расстояния, население не такое значительное, как этого бы хотелось, как следствие – низкий спрос. При этом конкурировать приходится с наиболее динамично развивающимися странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Именно на них мы должны ориентироваться, договариваясь при планировании экспортных стратегий, – подчеркнул премьер-министр, добавив, что компаниям, которые зашли в территории, важно оказывать всестороннюю поддержку.

Отметим, в Приморском крае создано четыре территории опережающего развития – «Большой Камень», «Нефтехимический», «Михайловский» и «Надеждинская» (до конца 2017 года планируется создание еще одной ТОР - «Остров Русский»).

На данный момент резидентами ТОР в Приморье стали 42 компании. Уже открыты первые производства. Создано 630 рабочих мест.

До конца 2017 года планируется завершить строительство инфраструктуры в ТОР «Надеждинская» и «Михайловский». По поручению Президента России Владимира Путина Приморский край также участвует в создании объектов социальной инфраструктуры ТОРа «Большой Камень», где строится одна из крупных судоверфей. Там будут построены 750 квартир арендного жилья для будущих работников «Звезды» и объекты социальной инфраструктуры.

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