Приморские врачи оставили новорожденного без медицинской помощи 12:42, 06 мая Приморские врачи оставили новорожденного без медицинской помощи
В Приморье море стало оранжевым из-за тропических водорослей 12:26, 06 мая В Приморье море стало оранжевым из-за тропических водорослей (Фото)
Жестокий убийца осужден во Владивостоке 11:46, 06 мая Жестокий убийца осужден во Владивостоке
Новостная лента
Май, 06 суббота
23:23
Игорь Пушкарев дал эксклюзивное интервью в СИЗО Эксклюзив
22:04
В Приморье управляющую компанию наказали за самовольную смену тарифов
21:04
Владивостокский фуникулер 9 мая будет работать до 23 часов
20:02
В воскресенье Владивосток снова встретит океанский лайнер «Costa Victoria»
19:02
Во Владивостоке выявят сильнейших спортсменов в гребле на байдарках и каноэ
18:44
Администрация Владивостока призывает жителей и гостей города быть бдительными во время майских праздников
18:00
Во Владивостоке почтили память героев-тихоокеанцев Фото
17:41
Во Владивостоке почтили память Героя Советского Союза Степана Борисенко
17:02
В Приморье за сутки потушено 14 лесных пожаров
16:28
Проект памяти «От первого лица»: Василий Петрович Лисин Видео
16:23
Сборная России обыграла команду Швеции в первом матче на ЧМ по хоккею
16:01
Каждый шестой отравившийся приморец хотел покончить с собой
15:36
Частичка Вечного огня Владивостока отправилась в Санкт-Петербург
15:02
Эксперты: Каждый шестой отравившийся в Приморье - это ребенок
14:36
Константин Межонов принял участие в митинге памяти на железнодорожном вокзале Владивостока
14:02
С волонтерами «Бессмертного полка» провели инструктаж безопасности
13:33
Акция «Георгиевская лента» во Владивостоке продлится до 8 мая
13:04
Жительница Приморья угнала велосипед
12:42
Приморские врачи оставили новорожденного без медицинской помощи
12:26
В Приморье море стало оранжевым из-за тропических водорослей Фото
12:08
Проект памяти «От первого лица»: Пётр Сергеевич Лысенко Видео
11:46
Жестокий убийца осужден во Владивостоке
11:21
В Приморье наниматель бывшего муниципального служащего поплатился за свою ошибку
11:08
В акватории Владивостока появилось нефтяное пятно Фото
10:32
Украинские националисты планируют сорвать акцию «Бессмертный полк»
10:20
В Приморье возник сбой в отправке внутренних авиарейсов
09:59
Приморец выспался на бетонном отбойнике на федеральной трассе под Владивостоком Фото
09:36
В Приморье пройдут грозовые дожди
09:22
Куда пойти во Владивостоке в выходные 6-9 мая Адреса
09:16
Патриотическая акция «Вахта памяти» стартовала во Владивостоке
08:39
Музей автомотостарины удивит владивостокцев подарком Видео
Конкурс "Спасибо за Победу -2017"

Электронные версии
4126 (65) от 05 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
К параду готовы!
Узником фашизма стал в шесть лет
Городской транспорт украсили символом Победы
Уважаемые жители Владивостока – города воинской славы!
Уважаемые ветераны, труженики тыла, жители города Владивостока!
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Происшествия

В Приморье управляющую компанию наказали за самовольную смену тарифов

Факт вскрылся в ходе внеплановой проверки
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 06 мая , РИА Vladnews.

Штраф за самовольное повышение тарифа за обслуживание жилого дома заплатит директор управляющей компании из города Арсеньев Приморского края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Как рассказали в госжилинспекции края, в ходе внеплановой выездной проверки был выявлен факт увеличения платы для жильцов дома за его текущее содержание.

«Управляющая компания в одностороннем порядке изменила размер оплаты за работы содержание, текущий ремонт и управление домом вопреки договору, который не предусматривал одностороннего изменения его», - пояснили в ведомстве.

На основании выявленных нарушений, гендиректор ООО "КлассикЪ" решением суда за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований оштрафована на 25 тысяч рублей.

Кроме этого, руководству управляющей компании выдано предписание сделать перерасчет и в дальнейшем взимать плату в соответствие с установленным тарифом.

«В настоящее время предписание исполнено, перерасчет жильцам выполнен», - отметили в жилинспекции.

Справка:

ООО "Классикъ" зарегистрировано в городе Дальнегорск. На своем сайте компания отмечает: "случаев привлечения организации к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными жилыми домами - 0".

comments powered by Disqus
Похожие новости
В Приморье за сутки потушено 14 лесных пожаров
17:02, 06 мая 2017 В Приморье за сутки потушено 14 лесных пожаров

В регионе действует особый противопожарный режим

Жительница Приморья угнала велосипед
13:04, 06 мая 2017 Жительница Приморья угнала велосипед

От торгового центра в Уссурийске

Приморские врачи оставили новорожденного без медицинской помощи
12:42, 06 мая 2017 Приморские врачи оставили новорожденного без медицинской помощи

Малыш доставлен в краевую больницу в крайне тяжелом состоянии

В Приморье море стало оранжевым из-за тропических водорослей
12:26, 06 мая 2017 В Приморье море стало оранжевым из-за тропических водорослей

Ночесветки нагоняет ветер

Жестокий убийца осужден во Владивостоке
11:46, 06 мая 2017 Жестокий убийца осужден во Владивостоке

Его подельник находится в розыске

В Приморье наниматель бывшего муниципального служащего поплатился за свою ошибку
11:21, 06 мая 2017 В Приморье наниматель бывшего муниципального служащего поплатился за свою ошибку

Директор компании заплатил в виде штрафа 20 тысяч рублей

В акватории Владивостока появилось нефтяное пятно
11:08, 06 мая 2017 В акватории Владивостока появилось нефтяное пятно

В районе бухты Патрокл