В Приморье управляющую компанию наказали за самовольную смену тарифов

Факт вскрылся в ходе внеплановой проверки

Владивосток, суббота, 06 мая , РИА Vladnews.

Штраф за самовольное повышение тарифа за обслуживание жилого дома заплатит директор управляющей компании из города Арсеньев Приморского края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Как рассказали в госжилинспекции края, в ходе внеплановой выездной проверки был выявлен факт увеличения платы для жильцов дома за его текущее содержание.

«Управляющая компания в одностороннем порядке изменила размер оплаты за работы содержание, текущий ремонт и управление домом вопреки договору, который не предусматривал одностороннего изменения его», - пояснили в ведомстве.

На основании выявленных нарушений, гендиректор ООО "КлассикЪ" решением суда за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований оштрафована на 25 тысяч рублей.

Кроме этого, руководству управляющей компании выдано предписание сделать перерасчет и в дальнейшем взимать плату в соответствие с установленным тарифом.

«В настоящее время предписание исполнено, перерасчет жильцам выполнен», - отметили в жилинспекции.

Справка:

ООО "Классикъ" зарегистрировано в городе Дальнегорск. На своем сайте компания отмечает: "случаев привлечения организации к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными жилыми домами - 0".