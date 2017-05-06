Владивостокский фуникулер 9 мая будет работать до 23 часов

В День Победы работа горного трамвайчика продлится на час

Владивосток, суббота, 06 мая , РИА Vladnews.

Владивостокский фуникулёр продлит свою работу в День Победы, 9 мая. Горный трамвайчик будет работать до 23 часов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«В этот день у нас традиционно много пассажиров, - пояснила директор фуникулёра Светлана Латышева. - Люди с удовольствием гуляют в центре города, приезжают посмотреть праздничный салют. В связи с этим работу фуникулёра было решено продлить на один час, до 23:00».

Напомним, что вчера, 5 мая, одной из главных достопримечательностей приморской столицы - фуникулёру - исполнилось 55 лет. Все эти долгие десятилетия работы горный трамвайчик верой и правдой служит жителям и гостям Владивостока.