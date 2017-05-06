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Во Владивостоке почтили память героев-тихоокеанцев

Они погибли в боях Великой Отечественной войны
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, суббота, 06 мая , РИА Vladnews.

Сегодня, 6 мая, во Владивостоке почтили память моряков-тихоокеанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Отдать дань память героям в Гайдамакский сквер пришли десятки жителей и гостей приморской столицы - ветераны, представители администраций города Владивостока и Приморского края, владивостокской епархии, военнослужащие, сотрудники силовых ведомств, школьники, студенты, воспитанники военно-патриотических клубов и общественность.

С предстоящим праздником Победы собравшихся поздравили участник Великой Отечественной войны, председатель Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Ленинского района Иосиф Чутов, вице-губернатор Приморского края Игорь Степаненко, первый заместитель главы администрации Владивостока Екатерина Химич.

«Сегодня мы собрались здесь в честь самого главного праздника нашей страны - Дня Победы, - сказала Екатерина Химич. - Мы вспоминаем наших героев и говорим спасибо нашим ветеранам за мирное небо. Крепкого здоровья и долгих лет жизни вам, наши дорогие ветераны!»

Память погибших моряков-тихоокеанцев почтили минутой молчания и троекратным залпом оружия. К памятнику морякам-тихоокеанцам, погибшим в войне с японскими империалистами, возложили венки и цветы.

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