Приморские врачи оставили новорожденного без медицинской помощи 12:42, 06 мая Приморские врачи оставили новорожденного без медицинской помощи
В Приморье море стало оранжевым из-за тропических водорослей 12:26, 06 мая В Приморье море стало оранжевым из-за тропических водорослей (Фото)
Жестокий убийца осужден во Владивостоке 11:46, 06 мая Жестокий убийца осужден во Владивостоке
Новостная лента
Май, 06 суббота
17:18
Игорь Пушкарев дал эксклюзивное интервью в СИЗО Эксклюзив
17:02
В Приморье за сутки потушено 14 лесных пожаров
16:28
Проект памяти «От первого лица»: Василий Петрович Лисин Видео
16:23
Сборная России обыграла команду Швеции в первом матче на ЧМ по хоккею
16:01
Каждый шестой отравившийся приморец хотел покончить с собой
15:36
Частичка Вечного огня Владивостока отправилась в Санкт-Петербург
15:02
Эксперты: Каждый шестой отравившийся в Приморье - это ребенок
14:36
Константин Межонов принял участие в митинге памяти на железнодорожном вокзале Владивостока
14:02
С волонтерами «Бессмертного полка» провели инструктаж безопасности
13:33
Акция «Георгиевская лента» во Владивостоке продлится до 8 мая
13:04
Жительница Приморья угнала велосипед
12:42
Приморские врачи оставили новорожденного без медицинской помощи
12:26
В Приморье море стало оранжевым из-за тропических водорослей Фото
12:08
Проект памяти «От первого лица»: Пётр Сергеевич Лысенко Видео
11:46
Жестокий убийца осужден во Владивостоке
11:21
В Приморье наниматель бывшего муниципального служащего поплатился за свою ошибку
11:08
В акватории Владивостока появилось нефтяное пятно Фото
10:32
Украинские националисты планируют сорвать акцию «Бессмертный полк»
10:20
В Приморье возник сбой в отправке внутренних авиарейсов
09:59
Приморец выспался на бетонном отбойнике на федеральной трассе под Владивостоком Фото
09:36
В Приморье пройдут грозовые дожди
09:22
Куда пойти во Владивостоке в выходные 6-9 мая Адреса
09:16
Патриотическая акция «Вахта памяти» стартовала во Владивостоке
08:39
Музей автомотостарины удивит владивостокцев подарком Видео
07:23
В детском саду Владивостока прошел утренник «Мы помним вас, солдаты…» Фото
06:21
Ветераны Великой Отечественной войны получают подарки от администрации Владивостока
05:18
Воспитанники детских садов Владивостока приобщаются к традициям игры «Зарница» Фото
04:13
Фестиваль экологических мультфильмов пройдет во Дворце детского творчества Фото
03:08
Команда из Владивостока выступит в финале краевого турнира школьных команд КВН
02:05
Стало известно, каково на самом деле здоровье Леонида Якубовича
01:02
Россиянка выбросила дочку в мусорный бак Видео
Конкурс "Спасибо за Победу -2017"

Электронные версии
4126 (65) от 05 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
К параду готовы!
Узником фашизма стал в шесть лет
Городской транспорт украсили символом Победы
Уважаемые жители Владивостока – города воинской славы!
Уважаемые ветераны, труженики тыла, жители города Владивостока!
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Происшествия

В Приморье за сутки потушено 14 лесных пожаров

В регионе действует особый противопожарный режим
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 06 мая , РИА Vladnews.

За минувшие сутки в Приморье ликвидировано 14 лесных пожаров в 10 муниципалитетах на площади почти 564 гектаров, их тушили более 200 человек, было задействовано 38 единиц техники, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

По информации краевого департамента лесного хозяйства, сейчас в Приморье действует семь лесных пожаров в семи муниципалитетах на площади более 85 гектаров.

«Один природный пожар уже локализовано в Пожарском районе на площади около 23 гектаров», – уточнили в ведомстве.

Всего с начала года зарегистрировано 352 лесных пожара.

Кроме этого, пожарные подразделения 47 раз выезжали на тушения палов травы.

Специалисты обращают внимание жителей и гостей Приморья, что в предстоящие выходные дни будет усилен контроль за соблюдением противопожарного режима на территории региона.

«Традиционно на выходных люди выезжают на природу, на дачные участки, разводят костры, что увеличивает риск возникновения пожаров. Поэтому в эти дни будет увеличено число контрольно-патрульных групп, состоящих из сотрудников пожарной, лесной охраны, правоохранительных органов», – акцентировал председатель краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям, вице губернатор края Евгений Вишняков.

Отметим, что за нарушение противопожарного режима в Приморье уже оштрафовано 273 человека, сумма штрафов составляет более полумиллиона рублей.

Напомним, в Приморье введен особый противопожарный режим. 

Руководителям муниципалитетов рекомендовано запретить пребывание граждан в лесах, разводить открытый огонь и сжигать мусор на территориях муниципальных образований, ГУ МЧС России по Приморскому краю – принять меры по усилению профилактики пожаров в населенных пунктах и на объектах, расположенных в лесных массивах или примыкающих к ним, а также провести подворовые обходы и ознакомить жителей с требованиями мер пожарной безопасности.

За невыполнение и несоблюдение требований пожарной безопасности жителям Приморья грозит административная и уголовная ответственность.

Для борьбы с лесными пожарами в Приморье подготовлены более двух тысяч специалистов, тысяча единиц техники, в том числе самолеты и вертолеты.

В случае обнаружения пожара следует звонить по телефону:8 (423) 2-399-999, единый телефон пожарных и спасателей – 101.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Жительница Приморья угнала велосипед
13:04, 06 мая 2017 Жительница Приморья угнала велосипед

От торгового центра в Уссурийске

Приморские врачи оставили новорожденного без медицинской помощи
12:42, 06 мая 2017 Приморские врачи оставили новорожденного без медицинской помощи

Малыш доставлен в краевую больницу в крайне тяжелом состоянии

В Приморье море стало оранжевым из-за тропических водорослей
12:26, 06 мая 2017 В Приморье море стало оранжевым из-за тропических водорослей

Ночесветки нагоняет ветер

Жестокий убийца осужден во Владивостоке
11:46, 06 мая 2017 Жестокий убийца осужден во Владивостоке

Его подельник находится в розыске

В Приморье наниматель бывшего муниципального служащего поплатился за свою ошибку
11:21, 06 мая 2017 В Приморье наниматель бывшего муниципального служащего поплатился за свою ошибку

Директор компании заплатил в виде штрафа 20 тысяч рублей

В акватории Владивостока появилось нефтяное пятно
11:08, 06 мая 2017 В акватории Владивостока появилось нефтяное пятно

В районе бухты Патрокл

Приморец выспался на бетонном отбойнике на федеральной трассе под Владивостоком
09:59, 06 мая 2017 Приморец выспался на бетонном отбойнике на федеральной трассе под Владивостоком

Однако дневной сон на солнцепеке окончился печально