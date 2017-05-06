В Приморье за сутки потушено 14 лесных пожаров

В регионе действует особый противопожарный режим

Владивосток, суббота, 06 мая , РИА Vladnews.

За минувшие сутки в Приморье ликвидировано 14 лесных пожаров в 10 муниципалитетах на площади почти 564 гектаров, их тушили более 200 человек, было задействовано 38 единиц техники, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

По информации краевого департамента лесного хозяйства, сейчас в Приморье действует семь лесных пожаров в семи муниципалитетах на площади более 85 гектаров.

«Один природный пожар уже локализовано в Пожарском районе на площади около 23 гектаров», – уточнили в ведомстве.

Всего с начала года зарегистрировано 352 лесных пожара.

Кроме этого, пожарные подразделения 47 раз выезжали на тушения палов травы.

Специалисты обращают внимание жителей и гостей Приморья, что в предстоящие выходные дни будет усилен контроль за соблюдением противопожарного режима на территории региона.

«Традиционно на выходных люди выезжают на природу, на дачные участки, разводят костры, что увеличивает риск возникновения пожаров. Поэтому в эти дни будет увеличено число контрольно-патрульных групп, состоящих из сотрудников пожарной, лесной охраны, правоохранительных органов», – акцентировал председатель краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям, вице губернатор края Евгений Вишняков.

Отметим, что за нарушение противопожарного режима в Приморье уже оштрафовано 273 человека, сумма штрафов составляет более полумиллиона рублей.

Напомним, в Приморье введен особый противопожарный режим.

Руководителям муниципалитетов рекомендовано запретить пребывание граждан в лесах, разводить открытый огонь и сжигать мусор на территориях муниципальных образований, ГУ МЧС России по Приморскому краю – принять меры по усилению профилактики пожаров в населенных пунктах и на объектах, расположенных в лесных массивах или примыкающих к ним, а также провести подворовые обходы и ознакомить жителей с требованиями мер пожарной безопасности.

За невыполнение и несоблюдение требований пожарной безопасности жителям Приморья грозит административная и уголовная ответственность.

Для борьбы с лесными пожарами в Приморье подготовлены более двух тысяч специалистов, тысяча единиц техники, в том числе самолеты и вертолеты.

В случае обнаружения пожара следует звонить по телефону:8 (423) 2-399-999, единый телефон пожарных и спасателей – 101.