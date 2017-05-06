Статистика отравлений за Iквартал 2017 года

Владивосток, суббота, 06 мая , РИА Vladnews.

По итогам первого квартала текущего года установлено: каждый шестой отравившийся приморец хотел покончить с собой, сообщает РИА VladNews со ссылкой на данные Роспотребнадзора региона. Доля таких случаев - 16,2% от общего числа острых отравлений в крае.

Еще 17,2% человек отравились случайно. А вот 18,9% отравленных хотели напиться спиртного без цели отправиться на тот свет (однако часть случаев оказалась летальными).

Обычно жители Приморья получали острые отравления из-за лекарств (несовместимость, передозировка), спиртосодержащей продукции либо наркотиков. А вот умирали обычно от отравлений угарным газом и спиртосодержащей продукцией.