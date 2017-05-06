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Общество

Эксперты: Каждый шестой отравившийся в Приморье - это ребенок

В целом статистика отравлений в регионе за январь-март 2017 года стала лучше
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 06 мая , РИА Vladnews.

По данным токсикологического мониторинга на территории Приморского края за I квартал 2017 года в сравнении с аналогичным периодом 2016 года отмечено снижение распространенности острых отравлений химической этиологии на 1,6%; показатель составил 108,7 на 100 тысяч человек, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. Снижение показателей острых отравлений наблюдалось на 16 территориях края.

Наибольшее снижение числа отравлений отмечалось в крупнейших городах - Владивосток и Уссурийск, а также Находка и Спасск-Дальний. Показатель смертности за первые три месяца текущего года составил 22,2 случая на 100 тысяч населения, что на 8,3% выше показателя за аналогичный период 2016 года.

Наряду с этим отмечено и снижение уровня острых отравлений в 13 административных территориях региона. Наибольшее снижение в городском округе Спасск-Дальний.

На 7 административных территориях не регистрировались случаи смерти от острых отравлений химической этиологии.

В I квартале этого года в общей структуре отравлений всего населения случаи острых отравлений химической этиологии среди детей составили 17,6% (каждый шестой отравившийся). Среди причин чаще всего регистрировались отравления лекарствами.

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