В Приморье море стало оранжевым из-за тропических водорослей

Ночесветки нагоняет ветер

Владивосток, суббота, 06 мая , РИА Vladnews.

Море у южного побережья Приморья (в том числе и около Владивостока) местами "зацвело": в воде у берега появились странные оранжевые пятна, насторожившие местных жителей, сообщает РИА VladNews.

Как утверждают экологи, бояться в этой ситуации нечего: в воде появились характерные для теплых морей водоросли ночесветка (морская свечка), или Noctiluca scintillans. Эти планктонные растения абсолютно безопасны для людей. Растения к берегу нагоняет ветер.

Справка РИА VladNews:

Noctiluca scintillans обычно встречаются в теплых тропических морях (редко - у берегов Европы). Особенно часто они встречаются на побережье Австралии, Индии и Китая. Для развития ночесветок необходимо большое количество органики в воде. Среди прочего, эти водоросли являются индикатором загрязнения вод биоотходами и удобрениями с полей. Безопасны для людей. Днем придают воде бледно-розовый оттенок, ночью реагируют на раздражители эффектным голубоватым свечением (места их обитания нередко становятся туристическими объектами).

Фото: открытые источники