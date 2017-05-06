С волонтерами «Бессмертного полка» провели инструктаж безопасности

Полицейские встретились со студентами во Владивостоке

Владивосток, суббота, 06 мая , РИА Vladnews.

Полицейские Владивостока провели инструктаж для волонтеров, которые будут формировать колонны «Бессмертного полка» 9 мая, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приомрья. По центральной улице приморской столицы студенты образовательных учреждений пройдут с портретами своих родственников, которые героически защищали страну от фашистских захватчиков.

Инструктаж провел инспектор отдела охраны общественного порядка капитан полиции Дмитрий Рябухин. Он рассказал, куда обращаться при обнаружении подозрительных предметов, какая ответственность предусмотрена за заведомо ложный донос о совершении преступления. В заключение профилактической беседы Дмитрий Рябухин раздал присутствующим памятки с информацией о мерах личной безопасности при проведении массовых мероприятий.

Участникам массовых мероприятий необходимо помнить о мерах личной безопасности, а в случае совершения противоправных действий незамедлительно обратиться к сотрудникам полиции.