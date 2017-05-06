Приморские врачи оставили новорожденного без медицинской помощи

Малыш доставлен в краевую больницу в крайне тяжелом состоянии

Владивосток, суббота, 06 мая , РИА Vladnews.

В городе Артем Приморского края врачи оставили новорожденного мальчика без помощи: в результате с февраля у малыша развился целый "букет" тяжелых заболеваний, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СУ СК региона. С 21 апреля за жизнь грудничка борются врачи краевой больницы.

Как отмечает СУ СК региона, "медицинская помощь работниками медучреждения своевременно не была оказана и не выявлена патология развития ребенка". Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ.

Следователи дадут оценку действиям/бездействию медработников. Также будет рассмотрен вопрос о предъявлении обвинения матери ребенка, в связи с неисполнением ею своих родительских обязанностей.