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Жестокий убийца осужден во Владивостоке

Его подельник находится в розыске
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 06 мая , РИА Vladnews.

Приморский краевой суд вынес приговор 24-летнему гражданину, признанному виновным в совершении преступлений по пункту «ж» части 2 статьи 105 УК РФ (групповое убийство) и части 2 статьи 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры. Мужчина осужден на 16 лет колонии строгого режима.

Преступление было совершено 28 февраля 2016 года в районе улицы Второй во Владивостоке.

Установлено, что подсудимый совместно со своим земляком (сейчас находится в розыске), производили ремонтно-строительные работы на территории двора дома, в котором жил местный предприниматель.

Сначала второй фигурант по данному делу с целью ограбления и финансовой наживы напал на владельца дома и нанес ему удары по голове металлическим ломом. Затем подсудимый переместил тело потерпевшего в багажник автомобиля «Toyota Land Cruiser», где нанес ему не менее 7 ударов молотком в область головы и шеи. От полученных травм мужчина скончался.

Обыскав тело убитого, злоумышленники нашли при нем банковскую карту, с которой в одном из супермаркетов города сняли 150 тысяч рублей.

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