Приморец выспался на бетонном отбойнике на федеральной трассе под Владивостоком

Однако дневной сон на солнцепеке окончился печально

Владивосток, суббота, 06 мая , РИА Vladnews.

5 мая житель Приморья выспался на бетонном отбойнике на разделительной полосе федеральной трассы под Владивостоком, сообщает корреспондент РИА VladNews. Мужчина несколько часов провел на дневном солнцепеке. Однако когда он проснулся и отправился через дорогу к обочине (около 6 часов вечера), его сбил автомобиль. Мужчина получил легкую травму головы. Ему была оказана медицинская помощь.

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