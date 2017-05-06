В Приморье пройдут грозовые дожди

Прогноз погоды в регионе на 6 мая

Владивосток, суббота, 06 мая , РИА Vladnews.

В Приморье в субботу, 6 мая, днем пройдет кратковременный дождь, местами на севере - сильный; в отдельных районах - гроза. Ветер юго-западный и западный, сильный - 13-18 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 29 градусов Цельсия, на севере края - 8-13 градусов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на данные Примгидромета.

Во Владивостоке - днем без осадков. Ветер юго-западный: утром умеренный 6-11 метров в секунду; днем до сильного - 15-20 метров в секунду. Температура воздуха - 14-16 градусов Цельсия.