Куда пойти во Владивостоке в выходные 6-9 мая

Вход свободный

Владивосток, суббота, 06 мая , РИА Vladnews.

В предстоящие выходные – 6 - 9 мая – во Владивостоке состоится множество интересных и полезных мероприятий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Культурно-массовые и познавательные мероприятия:

6 мая в 11 часов – работа творческой мастерской «Кружок любителей вязания крючком» в библиотеке № 13 (ул. Русская, 78, тел. 232-55-96). Вход свободный.

6 мая в 12 часов - торжественный митинг и возложение цветов к братской могиле моряков Тихоокеанского флота, погибших в боях с японскими империалистами в Гайдамакском сквере (ул. Светланская, в районе дома № 173). Вход свободный.

6 мая в 13 часов - праздничный концерт «Помним! Славим! Гордимся!» в детском клубе «Орлёнок» центра дополнительного образования детей «Подросток» (ул. Сахалинская, 57). Вход свободный.

6 мая в 13:30 – заседание клуба «Следопыт», концерт ансамбля авторской песни во Дворце детского творчества во Владивостоке (Океанский пр-т, 43). Вход свободный.

6 мая в 14 часов - праздничный концерт «Поклонимся великим тем годам» во дворе детской школы искусств № 7 (ул. Лермонтова, 69а). Вход свободный.

6 мая в 13 часов – «Встречи за шахматной доской»: час шахмат в библиотеке № 17 (ул. Иртышская, 42, тел. 236-71-00). Вход свободный.

6 мая в 14 часов – литературное мероприятие по сказкам «Дом хранит от бед, невзгод» в библиотеке № 13 (ул. Русская, 78, тел. 232-55-96). Вход свободный.

6 мая в 14 часов - митинг, возложение гирлянды и цветов к памятнику танковой колонне «Приморский комсомолец» на аллее Героев в парке Победы (пр. 100-летия Владивостока, 103). Здесь же пройдёт торжественное построение и прохождение отдельных частей Владивостокского гарнизона, воспитанников детских патриотических клубов. Завершится мероприятие праздничной программой «Победный май». Это выступление духового оркестра, концерт, показательные выступления по рукопашному бою и угощение солдатской кашей. Вход свободный.

6 мая в 15 часов - праздничный концерт «С Днем Победы!» в детской школе искусств № 5 (ул. Успенского, 112а). Вход свободный.

6 мая в 15 часов - праздничное мероприятие «Этот День Победы!» в школе № 49 (с. Береговое, ул. Школьная, 1). Вход свободный.

6 мая в 15 часов – уроки английского языка для детей 5-7 лет в рамках проекта «English corner» в библиотеке им. Н.Н. Муравьёва-Амурского (ул. Калинина, 21; 227-84-10) и в молодёжной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55, тел. 222-35-73). Вход свободный.

6 мая в 18 часов – лекция «Зачем нужно спать?» в молодежной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55, тел. 222-35-73). Вход свободный.

7 мая в 11 часов – клуб китайского языка в библиотеке им. А.П. Чехова (пр. 100-летия Владивостока, 48, тел. 236-13-70). Вход свободный.

7 мая в 12 часов – школа маленького затейника в библиотеке № 3 (ул. Хабаровская, 19; тел.: 245-32-63). Вход свободный.

7 мая в 14 часов – мероприятие в рамках проекта «Литра» в библиотеке № 12 (ул. Калинина, 281; тел.: 227-34-35). Вход свободный.

7 мая в 15 часов – игротека. Настольные развивающие игры для детей от 6 лет в библиотеке № 5 (ул. Леонова, тел.: 249-54-99). Вход свободный.

7 мая в 16 часов - открытая встреча по китайскому языку от клуба международного общения «Билингва» в молодежной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55, тел. 222-35-73). Вход свободный.

7 мая в 17 часов – открытый ораторский турнир в молодежной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55, тел. 222-35-73). Вход свободный.

8 мая в 12 часов - торжественное возложение цветочной корзины и цветов к стеле «Владивосток – город воинский славы» на центральной площади. Затем венки и цветы будут возложены к Стене памяти героев-владивостокцев, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и к Вечному огню мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота». Вход свободный.

8 мая в 15 часов - праздничное мероприятие «Спасибо вам, ваш подвиг вечен!» - тематический концерт и угощение солдатской кашей – состоится на открытой площадке (ул. Анны Щетининой, в районе дома № 9). Вход свободный.

9 мая в 9 часов - возложение венков и цветов к памятнику «Морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945г.г.». Вход свободный.

9 мая в 10 часов - парад Победы на улице Светланской. Вход свободный.

9 мая в 11 часов - шествие горожан «Бессмертный полк» по ул. Светланской. Вход свободный.

9 мая в 11 часов - тематическое мероприятие «От героев былых времён…» состоится на открытой площадке перед храмом Торжества Пресвятой Богородицы в честь Ея иконы «Порт-Артурская» (ул. Гамарника, в районе дома № 17). Здесь пройдёт концерт творческих коллективов, выступление духового оркестра, конкурс на лучший рассказ о героях войны, военно-спортивные соревнования и угощение солдатской кашей. Вход свободный.

9 мая в 12 часов – на центральной площади пройдёт городское праздничное мероприятие, посвящённое Дню Победы. Здесь начнут работу самые разные локальные площадки, которые будут интересны ветеранам, юным горожанам и их родителям. Так, на площадке «Курс молодого бойца» все желающие смогут разобрать и собрать автомат. На площадке «Майский вальс» - потанцевать под музыкальные композиции 40-х годов вместе с танцорами в костюмах военных лет. На других – ответить на вопросы военной викторины, поучаствовать в мастер-классе по оригами и сделать голубя мира, сдать нормы ГТО, сфотографироваться в фотозоне «На привале» или записать поздравление с Днём Победы в мобильной видеостудии – самые душевные из них будут продемонстрированы на экране в ходе вечернего концерта. По традиции на площади горожан угостят настоящей солдатской кашей из полевых кухонь. Здесь же, на центральной площади, состоятся и праздничные четырёхчасовые концерты «Дорогами памяти» – дневной и вечерний. Дневная концертная программа будет поделена на несколько тематических блоков. Так, в блоке «Дорогами победы» прозвучат музыкальные композиции «Землянка», «Эх, дороги», «Тёмная ночь», «Смуглянка», «Катюша», «Поклонимся великим тем годам». В отделении «А зори здесь тихие» будут представлены творческие номера о женщинах на войне. В третьей части концерта «Дети пишут о Победе» вокальные и творческие номера исполнят детские и юношеские коллективы. Заключительная часть дневного концерта - «Программа вальсов и танго военных лет». На сцену выйдут лучшие солисты, вокальные и хореографические коллективы города. Среди них -Дмитрий Сабитов, Александр Пстыга, Антонина Токликишвили, вокальный проект «Крылья», хор «Мальчиши», вокальная группа «Престиж» ансамбль бального танца «Брависсимо», «Пульс», студия «Тодес» (Владивосток). Инструментальное сопровождение программы будет осуществлять эстрадный оркестр МГУ им. Г.И. Невельского. Вход свободный.

9 мая в 14 часов - мероприятие «Минувших лет святая память…» пройдёт на площадке перед зданием административно-территориального управления Первореченского района (ул. Ильичёва, 15). Здесь запланирована выставка техники и вооружений времён Великой Отечественной войны, выступление духового оркестра и творческих коллективов Владивостока «Танцплощадка молодости нашей», угощение солдатской кашей. Вход свободный.

9 мая в 20 часов - вечерняя концертная программа на центральной площади Владивостока. Здесь прозвучат композиции «Тёмная ночь», «Тучи в голубом», «На поле танки грохотали», «На безымянной высоте», «День Победы» и многие другие в исполнении групп «Сфинкс», «Тотем». В ходе вечернего концерта будет представлена программа «Живи и помни» проекта «Pacific Stars».Вход свободный.

9 мая в 22 часа - красочный фейерверк, которым можно полюбоваться в трёх точках - площадь Борцов Революции, о. Русский (п. Подножбе), п. Трудовое. Вход свободный.

Спортивные события:

6 мая в 10 часов - на базе муниципальной детско-юношеской спортивной школы «Бастион» (ул. Никифорова, 43) состоится первенство Владивостока по восточному боевому единоборству кудо. Мероприятие организовано федерацией кудо краевой столицы при поддержке администрации города. Вход свободный.

6 мая в 14 часов - в бассейне школы № 79 (ул. Лермонтова, 91/3) пройдет турнир Владивостока по синхронному плаванию «Тихоокеанская русалочка». В соревнованиях, которые пройдут по правилам международной федерации плавания, примут участие спортсменки из школ и секций Владивостока. Выступления будут представлены следующими программами: соло – 1 спортсменка, дуэт – 2 спортсменки, группа – 8 спортсменок, комби – 10 спортсменок. Мероприятие пройдет при поддержке администрации Владивостока. Вход свободный.

7 мая в 11 часов - в бассейне школы № 79 (ул. Лермонтова, 91/3) пройдет турнир Владивостока по синхронному плаванию «Тихоокеанская русалочка». В соревнованиях, которые пройдут по правилам международной федерации плавания, примут участие спортсменки из школ и секций Владивостока. Выступления будут представлены следующими программами: соло – 1 спортсменка, дуэт – 2 спортсменки, группа – 8 спортсменок, комби – 10 спортсменок. Мероприятие пройдет при поддержке администрации Владивостока. Вход свободный.

8 мая в 11 часов - в бассейне школы № 79 (ул. Лермонтова, 91/3) пройдет турнир Владивостока по синхронному плаванию «Тихоокеанская русалочка». В соревнованиях, которые пройдут по правилам международной федерации плавания, примут участие спортсменки из школ и секций Владивостока. Выступления будут представлены следующими программами: соло – 1 спортсменка, дуэт – 2 спортсменки, группа – 8 спортсменок, комби – 10 спортсменок. Мероприятие пройдет при поддержке администрации Владивостока. Вход свободный.

8 мая в 11 часов - на акватории озера «Юность» пройдёт первенство Владивостока по гребле на байдарках и каноэ, посвященное Дню Победы. В соревнованиях примут участие спортсмены детских спортивных школ, клубов и образовательных учреждений города. Вход свободный.