В Приморье пройдут грозовые дожди 09:36, 06 мая В Приморье пройдут грозовые дожди
Куда пойти во Владивостоке в выходные 6-9 мая 09:22, 06 мая Куда пойти во Владивостоке в выходные 6-9 мая (Адреса)
Патриотическая акция «Вахта памяти» стартовала во Владивостоке 09:16, 06 мая Патриотическая акция «Вахта памяти» стартовала во Владивостоке
Новостная лента
Май, 06 суббота
09:44
Игорь Пушкарев дал эксклюзивное интервью в СИЗО Эксклюзив
09:44
Школьники скажут ветеранам:«Спасибо за победу!» Видео
09:36
В Приморье пройдут грозовые дожди
09:22
Куда пойти во Владивостоке в выходные 6-9 мая Адреса
09:16
Патриотическая акция «Вахта памяти» стартовала во Владивостоке
08:39
Музей автомотостарины удивит владивостокцев подарком Видео
07:23
В детском саду Владивостока прошел утренник «Мы помним вас, солдаты…» Фото
06:21
Ветераны Великой Отечественной войны получают подарки от администрации Владивостока
05:18
Воспитанники детских садов Владивостока приобщаются к традициям игры «Зарница» Фото
04:13
Фестиваль экологических мультфильмов пройдет во Дворце детского творчества Фото
03:08
Команда из Владивостока выступит в финале краевого турнира школьных команд КВН
02:05
Стало известно, каково на самом деле здоровье Леонида Якубовича
01:02
Россиянка выбросила дочку в мусорный бак Видео
00:18
Жители Владивостока увидят праздничный фейерверк в трех точках
Май, 05 пятница
23:47
Владивостокскому фуникулеру исполнилось 55 лет Фото
22:36
Песни на жестовом языке спели для ветеранов Владивостока Видео
21:04
В Индонезии умер 146-летний мужчина
20:01
Проект памяти «От первого лица»: Антонина Тимофеевна Фарвазова Видео
19:25
Юные яхтсмены Владивостока открыли парусный сезон Видео
18:24
Парад Победы пройдёт во Владивостоке 9 мая в 10 часов
17:52
В Приморье осужден «черный лесоруб»
17:46
Первенство по кудо пройдёт завтра во Владивостоке
17:40
Выставка известного художника Юкио Кондо открыта во Владивостоке Видео
17:36
Владивостокский депутат рассказал о беседе в полиции - по заявлению губернатора Приморья
17:26
Центр Владивостока перекроют сегодня, 5 мая
17:16
6 мая - последний день приема заявок на греблю на лодках класса «Дракон»
17:12
В Приморье осужденный с бритвенным лезвием напал на сотрудника колонии
16:58
Программа мероприятий на 9 мая
16:44
Студенты-первокурсники ДВФУ разработали протез руки нового типа
16:31
В воскресенье Владивосток снова встретит океанский лайнер «Costa Victoria»
16:19
ЧМ по хоккею-2017: Россия выйдет на лед против Швеции
16:08
Генпрокуратура заинтересовалась самолетами «Почты России»
Конкурс "Спасибо за Победу -2017"

Электронные версии
4126 (65) от 05 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
К параду готовы!
Узником фашизма стал в шесть лет
Городской транспорт украсили символом Победы
Уважаемые жители Владивостока – города воинской славы!
Уважаемые ветераны, труженики тыла, жители города Владивостока!
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Общество

Куда пойти во Владивостоке в выходные 6-9 мая

Вход свободный
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, суббота, 06 мая , РИА Vladnews.

В предстоящие выходные – 6 - 9 мая – во Владивостоке состоится множество интересных и полезных мероприятий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Культурно-массовые и познавательные мероприятия:

6 мая в 11 часов – работа творческой мастерской «Кружок любителей вязания крючком» в библиотеке № 13 (ул. Русская, 78, тел. 232-55-96). Вход свободный.

6 мая в 12 часов - торжественный митинг и возложение цветов к братской могиле моряков Тихоокеанского флота, погибших в боях с японскими империалистами в Гайдамакском сквере (ул. Светланская, в районе дома № 173). Вход свободный.

6 мая в 13 часов - праздничный концерт «Помним! Славим! Гордимся!» в детском клубе «Орлёнок» центра дополнительного образования детей «Подросток» (ул. Сахалинская, 57). Вход свободный.

6 мая в 13:30 – заседание клуба «Следопыт», концерт ансамбля авторской песни во Дворце детского творчества во Владивостоке (Океанский пр-т, 43). Вход свободный.

6 мая в 14 часов - праздничный концерт «Поклонимся великим тем годам» во дворе детской школы искусств № 7 (ул. Лермонтова, 69а). Вход свободный.

6 мая в 13 часов – «Встречи за шахматной доской»: час шахмат в библиотеке № 17 (ул. Иртышская, 42, тел. 236-71-00). Вход свободный.

6 мая в 14 часов – литературное мероприятие по сказкам «Дом хранит от бед, невзгод» в библиотеке № 13 (ул. Русская, 78, тел. 232-55-96). Вход свободный.

6 мая в 14 часов - митинг, возложение гирлянды и цветов к памятнику танковой колонне «Приморский комсомолец» на аллее Героев в парке Победы (пр. 100-летия Владивостока, 103). Здесь же пройдёт торжественное построение и прохождение отдельных частей Владивостокского гарнизона, воспитанников детских патриотических клубов. Завершится мероприятие праздничной программой «Победный май». Это выступление духового оркестра, концерт, показательные выступления по рукопашному бою и угощение солдатской кашей. Вход свободный.

6 мая в 15 часов - праздничный концерт «С Днем Победы!» в детской школе искусств № 5 (ул. Успенского, 112а). Вход свободный.

6 мая в 15 часов - праздничное мероприятие «Этот День Победы!» в школе № 49 (с. Береговое, ул. Школьная, 1). Вход свободный.

6 мая в 15 часов – уроки английского языка для детей 5-7 лет в рамках проекта «English corner» в библиотеке им. Н.Н. Муравьёва-Амурского (ул. Калинина, 21; 227-84-10) и в молодёжной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55, тел. 222-35-73). Вход свободный.

6 мая в 18 часов – лекция «Зачем нужно спать?» в молодежной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55, тел. 222-35-73). Вход свободный.

7 мая в 11 часов – клуб китайского языка в библиотеке им. А.П. Чехова (пр. 100-летия Владивостока, 48, тел. 236-13-70). Вход свободный.

7 мая в 12 часов – школа маленького затейника в библиотеке № 3 (ул. Хабаровская, 19; тел.: 245-32-63). Вход свободный.

7 мая в 14 часов – мероприятие в рамках проекта «Литра» в библиотеке № 12 (ул. Калинина, 281; тел.: 227-34-35). Вход свободный.

7 мая в 15 часов – игротека. Настольные развивающие игры для детей от 6 лет в библиотеке № 5 (ул. Леонова, тел.: 249-54-99). Вход свободный.

7 мая в 16 часов - открытая встреча по китайскому языку от клуба международного общения «Билингва» в молодежной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55, тел. 222-35-73). Вход свободный.

7 мая в 17 часов – открытый ораторский турнир в молодежной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55, тел. 222-35-73). Вход свободный.

8 мая в 12 часов - торжественное возложение цветочной корзины и цветов к стеле «Владивосток – город воинский славы» на центральной площади. Затем венки и цветы будут возложены к Стене памяти героев-владивостокцев, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и к Вечному огню мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота». Вход свободный.

8 мая в 15 часов - праздничное мероприятие «Спасибо вам, ваш подвиг вечен!» - тематический концерт и угощение солдатской кашей – состоится на открытой площадке (ул. Анны Щетининой, в районе дома № 9). Вход свободный.

9 мая в 9 часов - возложение венков и цветов к памятнику «Морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945г.г.». Вход свободный.

9 мая в 10 часов - парад Победы на улице Светланской. Вход свободный.

9 мая в 11 часов - шествие горожан «Бессмертный полк» по ул. Светланской. Вход свободный.

9 мая в 11 часов - тематическое мероприятие «От героев былых времён…» состоится на открытой площадке перед храмом Торжества Пресвятой Богородицы в честь Ея иконы «Порт-Артурская» (ул. Гамарника, в районе дома № 17). Здесь пройдёт концерт творческих коллективов, выступление духового оркестра, конкурс на лучший рассказ о героях войны, военно-спортивные соревнования и угощение солдатской кашей. Вход свободный.

9 мая в 12 часов – на центральной площади пройдёт городское праздничное мероприятие, посвящённое Дню Победы. Здесь начнут работу самые разные локальные площадки, которые будут интересны ветеранам, юным горожанам и их родителям. Так, на площадке «Курс молодого бойца» все желающие смогут разобрать и собрать автомат. На площадке «Майский вальс» - потанцевать под музыкальные композиции 40-х годов вместе с танцорами в костюмах военных лет. На других – ответить на вопросы военной викторины, поучаствовать в мастер-классе по оригами и сделать голубя мира, сдать нормы ГТО, сфотографироваться в фотозоне «На привале» или записать поздравление с Днём Победы в мобильной видеостудии – самые душевные из них будут продемонстрированы на экране в ходе вечернего концерта. По традиции на площади горожан угостят настоящей солдатской кашей из полевых кухонь. Здесь же, на центральной площади, состоятся и праздничные четырёхчасовые концерты «Дорогами памяти» – дневной и вечерний. Дневная концертная программа будет поделена на несколько тематических блоков. Так, в блоке «Дорогами победы» прозвучат музыкальные композиции «Землянка», «Эх, дороги», «Тёмная ночь», «Смуглянка», «Катюша», «Поклонимся великим тем годам». В отделении «А зори здесь тихие» будут представлены творческие номера о женщинах на войне. В третьей части концерта «Дети пишут о Победе» вокальные и творческие номера исполнят детские и юношеские коллективы. Заключительная часть дневного концерта - «Программа вальсов и танго военных лет». На сцену выйдут лучшие солисты, вокальные и хореографические коллективы города. Среди них -Дмитрий Сабитов, Александр Пстыга, Антонина Токликишвили, вокальный проект «Крылья», хор «Мальчиши», вокальная группа «Престиж» ансамбль бального танца «Брависсимо», «Пульс», студия «Тодес» (Владивосток). Инструментальное сопровождение программы будет осуществлять эстрадный оркестр МГУ им. Г.И. Невельского. Вход свободный.

9 мая в 14 часов - мероприятие «Минувших лет святая память…» пройдёт на площадке перед зданием административно-территориального управления Первореченского района (ул. Ильичёва, 15). Здесь запланирована выставка техники и вооружений времён Великой Отечественной войны, выступление духового оркестра и творческих коллективов Владивостока «Танцплощадка молодости нашей», угощение солдатской кашей. Вход свободный.

9 мая в 20 часов - вечерняя концертная программа на центральной площади Владивостока. Здесь прозвучат композиции «Тёмная ночь», «Тучи в голубом», «На поле танки грохотали», «На безымянной высоте», «День Победы» и многие другие в исполнении групп «Сфинкс», «Тотем». В ходе вечернего концерта будет представлена программа «Живи и помни» проекта «Pacific Stars».Вход свободный.

9 мая в 22 часа - красочный фейерверк, которым можно полюбоваться в трёх точках - площадь Борцов Революции, о. Русский (п. Подножбе), п. Трудовое. Вход свободный.

Спортивные события:

6 мая в 10 часов - на базе муниципальной детско-юношеской спортивной школы «Бастион» (ул. Никифорова, 43) состоится первенство Владивостока по восточному боевому единоборству кудо. Мероприятие организовано федерацией кудо краевой столицы при поддержке администрации города. Вход свободный.

6 мая в 14 часов - в бассейне школы № 79 (ул. Лермонтова, 91/3) пройдет турнир Владивостока по синхронному плаванию «Тихоокеанская русалочка». В соревнованиях, которые пройдут по правилам международной федерации плавания, примут участие спортсменки из школ и секций Владивостока. Выступления будут представлены следующими программами: соло – 1 спортсменка, дуэт – 2 спортсменки, группа – 8 спортсменок, комби – 10 спортсменок. Мероприятие пройдет при поддержке администрации Владивостока. Вход свободный.

7 мая в 11 часов - в бассейне школы № 79 (ул. Лермонтова, 91/3) пройдет турнир Владивостока по синхронному плаванию «Тихоокеанская русалочка». В соревнованиях, которые пройдут по правилам международной федерации плавания, примут участие спортсменки из школ и секций Владивостока. Выступления будут представлены следующими программами: соло – 1 спортсменка, дуэт – 2 спортсменки, группа – 8 спортсменок, комби – 10 спортсменок. Мероприятие пройдет при поддержке администрации Владивостока. Вход свободный.

8 мая в 11 часов - в бассейне школы № 79 (ул. Лермонтова, 91/3) пройдет турнир Владивостока по синхронному плаванию «Тихоокеанская русалочка». В соревнованиях, которые пройдут по правилам международной федерации плавания, примут участие спортсменки из школ и секций Владивостока. Выступления будут представлены следующими программами: соло – 1 спортсменка, дуэт – 2 спортсменки, группа – 8 спортсменок, комби – 10 спортсменок. Мероприятие пройдет при поддержке администрации Владивостока. Вход свободный.

8 мая в 11 часов - на акватории озера «Юность» пройдёт первенство Владивостока по гребле на байдарках и каноэ, посвященное Дню Победы. В соревнованиях примут участие спортсмены детских спортивных школ, клубов и образовательных учреждений города. Вход свободный.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Патриотическая акция «Вахта памяти» стартовала во Владивостоке
09:16, 06 мая 2017 Патриотическая акция «Вахта памяти» стартовала во Владивостоке

Несут «Вахту памяти» представители восьми учебных заведений города

В детском саду Владивостока прошел утренник «Мы помним вас, солдаты…»
07:23, 06 мая 2017 В детском саду Владивостока прошел утренник «Мы помним вас, солдаты…»

Репетиции утренника начались задолго до мероприятия

Ветераны Великой Отечественной войны получают подарки от администрации Владивостока
06:21, 06 мая 2017 Ветераны Великой Отечественной войны получают подарки от администрации Владивостока

Мероприятие проходит традиционно

Воспитанники детских садов Владивостока приобщаются к традициям игры «Зарница»
05:18, 06 мая 2017 Воспитанники детских садов Владивостока приобщаются к традициям игры «Зарница»

Главная цель - укрепить здоровье и интерес к спорту

Фестиваль экологических мультфильмов пройдет во Дворце детского творчества
04:13, 06 мая 2017 Фестиваль экологических мультфильмов пройдет во Дворце детского творчества

Мероприятие состоится 20 мая

Команда из Владивостока выступит в финале краевого турнира школьных команд КВН
03:08, 06 мая 2017 Команда из Владивостока выступит в финале краевого турнира школьных команд КВН

Вход для зрителей свободный

Жители Владивостока увидят праздничный фейерверк в трех точках
00:18, 06 мая 2017 Жители Владивостока увидят праздничный фейерверк в трех точках

Приморская столица готова к празднованию 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне