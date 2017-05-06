Приморские врачи оставили новорожденного без медицинской помощи 12:42, 06 мая Приморские врачи оставили новорожденного без медицинской помощи
В Приморье море стало оранжевым из-за тропических водорослей 12:26, 06 мая В Приморье море стало оранжевым из-за тропических водорослей (Фото)
Жестокий убийца осужден во Владивостоке 11:46, 06 мая Жестокий убийца осужден во Владивостоке
Новостная лента
Май, 06 суббота
18:49
Игорь Пушкарев дал эксклюзивное интервью в СИЗО Эксклюзив
18:44
Администрация Владивостока призывает жителей и гостей города быть бдительными во время майских праздников
18:00
Во Владивостоке почтили память героев-тихоокеанцев Фото
17:41
Во Владивостоке почтили память Героя Советского Союза Степана Борисенко
17:02
В Приморье за сутки потушено 14 лесных пожаров
16:28
Проект памяти «От первого лица»: Василий Петрович Лисин Видео
16:23
Сборная России обыграла команду Швеции в первом матче на ЧМ по хоккею
16:01
Каждый шестой отравившийся приморец хотел покончить с собой
15:36
Частичка Вечного огня Владивостока отправилась в Санкт-Петербург
15:02
Эксперты: Каждый шестой отравившийся в Приморье - это ребенок
14:36
Константин Межонов принял участие в митинге памяти на железнодорожном вокзале Владивостока
14:02
С волонтерами «Бессмертного полка» провели инструктаж безопасности
13:33
Акция «Георгиевская лента» во Владивостоке продлится до 8 мая
13:04
Жительница Приморья угнала велосипед
12:42
Приморские врачи оставили новорожденного без медицинской помощи
12:26
В Приморье море стало оранжевым из-за тропических водорослей Фото
12:08
Проект памяти «От первого лица»: Пётр Сергеевич Лысенко Видео
11:46
Жестокий убийца осужден во Владивостоке
11:21
В Приморье наниматель бывшего муниципального служащего поплатился за свою ошибку
11:08
В акватории Владивостока появилось нефтяное пятно Фото
10:32
Украинские националисты планируют сорвать акцию «Бессмертный полк»
10:20
В Приморье возник сбой в отправке внутренних авиарейсов
09:59
Приморец выспался на бетонном отбойнике на федеральной трассе под Владивостоком Фото
09:36
В Приморье пройдут грозовые дожди
09:22
Куда пойти во Владивостоке в выходные 6-9 мая Адреса
09:16
Патриотическая акция «Вахта памяти» стартовала во Владивостоке
08:39
Музей автомотостарины удивит владивостокцев подарком Видео
07:23
В детском саду Владивостока прошел утренник «Мы помним вас, солдаты…» Фото
06:21
Ветераны Великой Отечественной войны получают подарки от администрации Владивостока
05:18
Воспитанники детских садов Владивостока приобщаются к традициям игры «Зарница» Фото
04:13
Фестиваль экологических мультфильмов пройдет во Дворце детского творчества Фото
Конкурс "Спасибо за Победу -2017"

Электронные версии
4126 (65) от 05 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
К параду готовы!
Узником фашизма стал в шесть лет
Городской транспорт украсили символом Победы
Уважаемые жители Владивостока – города воинской славы!
Уважаемые ветераны, труженики тыла, жители города Владивостока!
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Общество

Администрация Владивостока призывает жителей и гостей города быть бдительными во время майских праздников

В случае обнаружения подозрительных предметов необходимо обращаться в полицию
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 06 мая , РИА Vladnews.

В ходе майских праздничных мероприятий администрация Владивостока просит жителей и гостей города не терять бдительность и обращать особое внимание на появление подозрительных предметов или личностей в общественных местах, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города. 

С целью обеспечения безопасности и борьбы с террористической угрозой, недопущения актов вандализма, а также при обнаружении взрывчатых веществ, взрывных устройств и подозрительных предметов необходимо оперативно сообщать по телефонам дежурных служб УМВД и города.

Наименование территориального органа МВДПочтовый и электронный адреса территориального органа МВД РоссииКодТелефон и факс дежурной части
Управление МВД России по 690091, г. Владивосток,
ул. Алеутская, д. 44,
сайт: 25.mvd.ru		4232224287,

Управление МВД России по

«телефон доверия»

2655299

690088, г. Владивосток,
ул. Военное Шоссе, д. 24		4232655340,

Отдел полиции №1
Управления МВД России по
г. Владивостоку
(Ленинский район)

690001, г. Владивосток,
ул. Махалина, д. 3а		4232267171
Отдел полиции №2
Управления МВД России по
г. Владивостоку
(Первомайский район)		690077, г. Владивосток,
ул. Киевская, д. 8		4232276563
Отдел полиции №3
Управления МВД России по
г. Владивостоку
(Первореченский район)		690048, г. Владивосток,
ул. Овчинникова, д. 30		4232403865
Отдел полиции №4
Управления МВД России по
г. Владивостоку
(Фрунзенский район)		690091, г. Владивосток,
ул. Посьетская, д. 46		4232655341
Отдел полиции №5
Управления МВД России по
г. Владивостоку
(Советский район)		690068, г. Владивосток,
ул. Узбекская, д. 15а		4232320534,

Отдел полиции №6
Управления МВД России по
г .Владивостоку
(Океанский район)

690024, г. Владивосток,
ул. Маковского, д. 203		4232388003
Отдел полиции №9
Управления МВД России по
г. Владивостоку
(о.Русский)		690922, г. Владивосток,
нп. Русский, пос. Аякс, д. 20		4232490927
Пункт полиции №10
Управления МВД России по
г. Владивостоку
(п. Трудовской)		690912, г. Владивосток,
ул. Лермонтова, д. 66		4232381376
Единая дежурная диспетчерская служба города Владивостока4232222333
Единая служба спасения112
Пожарная охрана01, с сотового 010
Скорая медицинская помощь03, с сотового 030
Телефон доверия Главного управления МЧС России по Приморскому краю4232399999
comments powered by Disqus
Похожие новости
Во Владивостоке почтили память Героя Советского Союза Степана Борисенко
17:41, 06 мая 2017 Во Владивостоке почтили память Героя Советского Союза Степана Борисенко

В завершение торжественного мероприятия у монумента был зажжён вечный огонь

Каждый шестой отравившийся приморец хотел покончить с собой
16:01, 06 мая 2017 Каждый шестой отравившийся приморец хотел покончить с собой

Статистика отравлений за Iквартал 2017 года

Частичка Вечного огня Владивостока отправилась в Санкт-Петербург
15:36, 06 мая 2017 Частичка Вечного огня Владивостока отправилась в Санкт-Петербург

Воссоединение Вечных огней городов-героев и городов воинской славы России

Эксперты: Каждый шестой отравившийся в Приморье - это ребенок
15:02, 06 мая 2017 Эксперты: Каждый шестой отравившийся в Приморье - это ребенок

В целом статистика отравлений в регионе за январь-март 2017 года стала лучше

Константин Межонов принял участие в митинге памяти на железнодорожном вокзале Владивостока
14:36, 06 мая 2017 Константин Межонов принял участие в митинге памяти на железнодорожном вокзале Владивостока

Завершился митинг праздничным концертом

С волонтерами «Бессмертного полка» провели инструктаж безопасности
14:02, 06 мая 2017 С волонтерами «Бессмертного полка» провели инструктаж безопасности

Полицейские встретились со студентами во Владивостоке

Акция «Георгиевская лента» во Владивостоке продлится до 8 мая
13:33, 06 мая 2017 Акция «Георгиевская лента» во Владивостоке продлится до 8 мая

Волонтёры раздают ленты с 12 до 18 часов