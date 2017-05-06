Администрация Владивостока призывает жителей и гостей города быть бдительными во время майских праздников

В случае обнаружения подозрительных предметов необходимо обращаться в полицию

Владивосток, суббота, 06 мая , РИА Vladnews.

В ходе майских праздничных мероприятий администрация Владивостока просит жителей и гостей города не терять бдительность и обращать особое внимание на появление подозрительных предметов или личностей в общественных местах, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

С целью обеспечения безопасности и борьбы с террористической угрозой, недопущения актов вандализма, а также при обнаружении взрывчатых веществ, взрывных устройств и подозрительных предметов необходимо оперативно сообщать по телефонам дежурных служб УМВД и города.