В завершение торжественного мероприятия у монумента был зажжён вечный огонь

Владивосток, суббота, 06 мая , РИА Vladnews.

Во Владивостоке почтили память Героя Советского Союза Степана Борисенко. Монумент герою установлен в трамвайном депо города на одноименной улице. В пятницу, 5 мая, здесь прошел митинг памяти, участниками которого стали представители администрации краевого центра, работники предприятия, школьники и педагоги Первомайского района, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

«9 Мая в первую очередь нужен нашим детям, - обратился с приветственным словом к участникам митинга начальник административно-территориального управления Первомайского района Владивостока Юрий Лопатин. - Потому что мы, представители старшего поколения, знаем о том, как завоёвывали Победу, от непосредственных участников тех событий. У наших детей и внуков такой возможности не будет. Желаю всем работникам ОАО «Электротранспорт Владивостока» долгих лет жизни и только мирных счастливых дней в жизни».

Во время митинга со словами поздравлений к коллективу обратилась директор предприятия Лилия Козлова. Она рассказала историю памятника Степану Борисенко, подчеркнув, что его устанавливали за счет частных пожертвований работников депо.

В завершение торжественного мероприятия у монумента был зажжён вечный огонь, были возложены цветы памяти, а в небо выпущены яркие шары. Также из депо на линию вышел праздничный трамвай, чьими первыми пассажирами стали юные горожане. Курсировать по маршруту № 6 трамвай будет в течение всего мая.

Для справки

Степан Борисенко родился в 1910 г. в приморском селе Монастырище. Работал в трамвайном депо Владивостока. С марта 1942 г. - на фронтах Великой Отечественной войны. 15 февраля 1945 г. в Польше батарея Борисенко попала в окружение. В завязавшемся бою Борисенко подбил прямой наводкой два танка, однако и сам погиб. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 г. сержант Степан Борисенко посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза. Также был награждён орденами Ленина и Красной Звезды, а также рядом медалей. В его честь названа улица во Владивостоке.