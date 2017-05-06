Частичка Вечного огня Владивостока отправилась в Санкт-Петербург

Воссоединение Вечных огней городов-героев и городов воинской славы России

Владивосток, суббота, 06 мая , РИА Vladnews.

В пятницу, 5 мая, в приморской столице состоялось знаменательное событие, приуроченное к предстоящей 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Частичку Вечного огня Владивостока отправили в город Санкт-Петербург, где состоится дальнейшее воссоединение Вечных огней городов-героев и городов воинской славы России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

В 14 часов у подводной лодки С-56 собрались ветераны, моряки Тихоокеанского флота, представители администрации Приморского края и города Владивостока, думы города, воспитанники патриотических клубов и общественность. С предстоящим праздником ветеранов и всех собравшихся поздравили первый вице-губернатор края Василий Усольцев, заместитель главы администрации Владивостока Наталья Мальцева, председатель думы города Елена Новицкая, председатель Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Сергей Кондратенко, представители ТОФ и другие почётные гости.

Наталья Мальцева напомнила, что 7 лет назад по инициативе главы Владивостока Игоря Пушкарёва ветераны приморской столицы стали посещать места боевой славы и привозить оттуда капсулы с землей, которые замурованы в Стене памяти мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота».

«Именно отсюда сегодня наш Вечный огонь и отправится в Северную столицу для того, чтобы воссоединиться с Вечными огнями городов-героев и городов воинской славы страны. У нас общая Победа, - сказала Наталья Мальцева. - Крепкого здоровья и долгих лет жизни нашим ветеранам. Вечная слава героям!»

После церемонии зажжения факела участник Великой Отечественной войны Гарольд Кузнецов провез его по улицам города на БТРе.