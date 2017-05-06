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Общество

Константин Межонов принял участие в митинге памяти на железнодорожном вокзале Владивостока

Завершился митинг праздничным концертом
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, суббота, 06 мая , РИА Vladnews.

Исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Межонов сегодня, 5 мая, принял участие в митинге памяти на привокзальной площади железнодорожного вокзала. Его организовали сотрудники Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги» по Владивостокскому территориальному управлению. По традиции, памятный митинг в кануне празднования Дня Победы прошел у мемориала «Паровоз», сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Участниками митинга стали представители городской администрации, железнодорожники, ветераны предприятия, пассажиры.

«Этот перрон железнодорожного вокзала Владивостока - свидетель многих исторических событий в жизни нашего города, - обратился к присутствующим Константин Межонов. - Событий и печальных, и радостных. Они напрямую связаны и с Великой Отечественной войной. Отсюда в 1941 году провожали на фронт первые эшелоны с военными моряками-тихоокеанцами и другими бойцами. Они защищали Москву, Ленинград и Сталинград, добывали Победу на Курской дуге, дошли до Берлина. Здесь начиналась бесперебойная линия доставки грузов по ленд-лизу, которые обеспечивали работу военной промышленности в Сибири и на Урале. И здесь в мае 45-го радостно встречали победителей».

Исполняющий обязанности главы Владивостока поздравил с Днем Победы ветеранов-железнодорожников, всех участников митинга и пожелал им мирного неба над головой.

Со словами поздравлений также выступили заместитель начальника Дальневосточной железной дороги - филиала ОАО «Российские железные дороги» по Владивостокскому территориальному управлению Андрей Ваулин, начальник Владивостокского отделения дороги с 1988 по 2006 годы Валерий Тарабаров. Затем к мемориалу были возложены цветы в память о железнодорожниках, погибших на полях сражений.

Завершился митинг праздничным концертом, который представили артисты вокального ансамбля Дворца культуры железнодорожников «Конфетти» и хора «Сударушка».

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