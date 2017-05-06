Акция «Георгиевская лента» во Владивостоке продлится до 8 мая

Волонтёры раздают ленты с 12 до 18 часов

Владивосток, суббота, 06 мая , РИА Vladnews.

В пятницу, 5 мая, во Владивостоке стартовала гражданско-патриотическая акция «Георгиевская лента». Традиционная акция, организованная администрацией города Владивостока в различных крупных торговых центрах будет проходить до 8 мая, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Волонтёры раздают ленты с 12 до 18 часов в торговых центрах «Вл-Март» (Океанский проспект, 52а), ТЦ «Clover House» (ул. Семеновская, 15), ТЦ «Алеутский», (ул. Алеутская, 25/27), ТРЦ «Черёмушки» (ул. Черёмуховая, 15), ТЦ «Россиянка» (ул. Русская, 87а) и ТЦ «Максим» (проспект 100 лет Владивостоку, 57г).

Как отмечают в управлении по делам молодежи администрации Владивостока, акция очень популярна среди жителей города, горожане с гордостью повязывают георгиевские ленты на одежду, многие вспоминают своих родных и близких, которые отдали свои жизни за Победу. В этом году планируется раздать 35 000 лент.