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Спорт

Во Владивостоке выявят сильнейших спортсменов в гребле на байдарках и каноэ

Победители получат памятные подарки
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, суббота, 06 мая , РИА Vladnews.

В понедельник, 8 мая, на акватории озера «Юность» пройдёт первенство Владивостока по гребле на байдарках и каноэ, посвященное Дню Победы. В соревнованиях примут участие спортсмены детских спортивных школ, клубов и образовательных учреждений города, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Как сообщили в управлении развития физической культуры и массового спорта администрации Владивостока, первенство пройдёт среди юношей и девушек в семи возрастных группах, на двух дистанциях – 200 метров и 2 километра.

Торжественное открытие соревнований состоится в 10.30, в 11 часов будет дан старт участникам дистанции на 200 метров, а в 14 часов – старт для спортсменов на дистанции 2 км. Участники, занявшие призовые места в каждом классе лодок на каждой дистанции, будут награждены памятными подарками и грамотами от администрации Владивостока.

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