Воспитанники детских садов Владивостока приобщаются к традициям игры «Зарница»

Главная цель - укрепить здоровье и интерес к спорту

Владивосток, суббота, 06 мая , РИА Vladnews.

Голубые береты, тельняшки, георгиевские ленты и песни о войне. Воспитанники детского сада №182 (ул. Котельникова, 24) приняли участие в военно-спортивной игре «Зарница», сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

«Наши дети совместно с родителями придумали названия и девиз своим командам, подготовили форму, отработали строевую подготовку. И сегодня будут соревноваться в эстафетах военной тематики». - рассказывает Алла Хроменкова, инструктор по физической культуре.

Игра проводится совместно с Приморской региональной общественно-государственной организацией «Всероссийское физкультурно – спортивное общество «Динамо». И, по словам организаторов, их главная цель - укрепить здоровье и интерес к спорту, а также возродить спортивные традиции и сотрудничество между спортивным обществом «Динамо» и дошкольными учреждениями Владивостока.

Как отметили в управлении по работе с муниципальными учреждениями образования, в преддверии 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в школах и детских садах проходят различные мероприятия, цель которых - познакомить детей с героическим подвигом русского народа. Это праздничные концерты, викторины, квесты, конкурсы рисунков, изготовление поздравительных открыток для ветеранов, занятия и экскурсии к памятным местам воинской славы.