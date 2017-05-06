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Общество

Патриотическая акция «Вахта памяти» стартовала во Владивостоке

Несут «Вахту памяти» представители восьми учебных заведений города
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, суббота, 06 мая , РИА Vladnews.

В пятницу, 5 мая, в 12 часов у Вечного огня мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» заступила на первое дежурство «Вахта памяти». В торжественном митинге, посвященном открытию «Вахты памяти», принял участие исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Межонов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города. 

«Сегодня, в преддверии праздника Великой Победы, мы открываем на этом священном для нас месте, у Вечного огня, акцию «Вахта памяти». Это мероприятие напоминает нам о том, какой ценой досталась Победа. Пока горит Вечный огонь – живет наша светлая память о погибших героях, о тех, кто завоевал для нас Великую Победу. Этот факел был зажжен делегацией Владивостока от Вечного огня на могиле Неизвестного солдата в Москве, у Кремлевской стены. Сегодня на Вахту памяти заступает первый почетный караул. Мы храним память о тех, кто погиб, защищая Родину, и молодежь продолжает чтить эти традиции», - сказал Константин Межонов.

Несут «Вахту памяти» представители восьми учебных заведений города - Морской колледж и Морской технологический колледж МГУ им. адм. Невельского, Владивостокский филиал Дальневосточного юридического института МВД России, Дальневосточная пожарно-спасательная академия - филиал Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России, Владивостокский морской рыбопромышленный колледж, Учебный военный центр Тихоокеанского государственного медицинского университета, Учебный военный центр ДВФУ и филиал Нахимовского военно-морского училища.

В мероприятии, посвященном 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, принимает участие порядка 85 студентов и курсантов. Первыми сегодня на нее заступили учащиеся Морского колледжа МГУ им. адмирала Невельского. Закончился митинг возложением цветов к Вечному огню.

Как отметили в управлении по делам молодежи администрации Владивостока, репетиции в течение месяца проходили на базе учебных заведений. Также ребята отрабатывали правила церемонии смены почетного караула и строевой шаг непосредственно у Вечного огня. Акция продлится с 5 по 7 мая с 12 до 18 часов.

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