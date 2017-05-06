Фестиваль экологических мультфильмов пройдет во Дворце детского творчества

Мероприятие состоится 20 мая

Владивосток, суббота, 06 мая , РИА Vladnews.

В субботу, 20 мая, в 12 часов во Владивостоке в малом зале Дворца детского творчества пройдёт фестиваль экологических мультфильмов детской студии «Ручеёк». Это своеобразный творческий отчёт студии, посвященный Году экологии., сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.



Гости фестиваля познакомятся с мудрым Лесовичком, увидят мир глазами капельки воды и совершат вместе с ней удивительное путешествие, будут сопереживать маленькому леопарду, попавшему в огненное кольцо у себя дома, и узнают, как живут микробы...

И это далеко не все сюжеты мультфильмов, созданных воображением и руками ребят, посещающих детскую студию экологических анимационных фильмов «Ручеёк». Каждого гостя фестиваля ждёт небольшой сувенир - карманный энергосберегающий фонарик. Также всем гостям фестиваля предстоит стать членами Большого зрительского жюри, которое определит 5 лучших мультфильмов в номинациях:

Номинация 1. Обучающие мультфильмы для уроков по окружающему миру.

Номинация 2. Чистый мир вокруг нас: энергосбережение и меньше мусора.

Номинация 3. Мы в ответе за тех, кто рядом.

Номинация 4. Экологические сказки и легенды.

Номинация 5. Внеконкурсная программа.

Справки по телефонам: 2 735668, 89147035668