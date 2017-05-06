Украинские националисты планируют сорвать акцию «Бессмертный полк»

В Киеве пройдет акция «Смертный полк»

Владивосток, суббота, 06 мая , РИА Vladnews.

Украинские националисты собираются сорвать акцию «Бессмертный полк», которая должна пройти 9 мая в Киеве. Известно, что в мероприятии, посвященном Дню Победы, намерены принять участие ветераны и те горожане, которые хотят почтить память своих близких, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

В противовес радикально настроенные активисты объявили о подготовке своей акции под названием «Смертный полк». В соцсетях они призывали горожан выйти на улицы и «остановить красную гидру».

Командир одного из добровольческих батальонов Организации украинских националистов Михаил Кохановский написал на своей странице в Facebook: «Не допустим ватного шабаша 9 мая в Киеве! Не дадим красной гидре просочиться в Киев!».

Отметим, что в Киеве в шествии готовы принять участие десятки тысяч человек, которые пройдут с портретами своих родственников от станции метро «Арсенальная» до Парка Вечной славы.

Стоит заметить, что во избежание каких-либо опасных инцидентов акции было решено дать другое название.