В акватории Владивостока появилось нефтяное пятно 11:08, 06 мая В акватории Владивостока появилось нефтяное пятно (Фото)
В Приморье возник сбой в отправке внутренних авиарейсов 10:20, 06 мая В Приморье возник сбой в отправке внутренних авиарейсов
В Приморье пройдут грозовые дожди 09:36, 06 мая В Приморье пройдут грозовые дожди
Новостная лента
Май, 06 суббота
11:14
Игорь Пушкарев дал эксклюзивное интервью в СИЗО Эксклюзив
11:14
Школьники скажут ветеранам:«Спасибо за победу!» Видео
11:08
В акватории Владивостока появилось нефтяное пятно Фото
10:32
Украинские националисты планируют сорвать акцию «Бессмертный полк»
10:20
В Приморье возник сбой в отправке внутренних авиарейсов
09:59
Приморец выспался на бетонном отбойнике на федеральной трассе под Владивостоком Фото
09:36
В Приморье пройдут грозовые дожди
09:22
Куда пойти во Владивостоке в выходные 6-9 мая Адреса
09:16
Патриотическая акция «Вахта памяти» стартовала во Владивостоке
08:39
Музей автомотостарины удивит владивостокцев подарком Видео
07:23
В детском саду Владивостока прошел утренник «Мы помним вас, солдаты…» Фото
06:21
Ветераны Великой Отечественной войны получают подарки от администрации Владивостока
05:18
Воспитанники детских садов Владивостока приобщаются к традициям игры «Зарница» Фото
04:13
Фестиваль экологических мультфильмов пройдет во Дворце детского творчества Фото
03:08
Команда из Владивостока выступит в финале краевого турнира школьных команд КВН
02:05
Стало известно, каково на самом деле здоровье Леонида Якубовича
01:02
Россиянка выбросила дочку в мусорный бак Видео
00:18
Жители Владивостока увидят праздничный фейерверк в трех точках
Май, 05 пятница
23:47
Владивостокскому фуникулеру исполнилось 55 лет Фото
22:36
Песни на жестовом языке спели для ветеранов Владивостока Видео
21:04
В Индонезии умер 146-летний мужчина
20:01
Проект памяти «От первого лица»: Антонина Тимофеевна Фарвазова Видео
19:25
Юные яхтсмены Владивостока открыли парусный сезон Видео
18:24
Парад Победы пройдёт во Владивостоке 9 мая в 10 часов
17:52
В Приморье осужден «черный лесоруб»
17:46
Первенство по кудо пройдёт завтра во Владивостоке
17:40
Выставка известного художника Юкио Кондо открыта во Владивостоке Видео
17:36
Владивостокский депутат рассказал о беседе в полиции - по заявлению губернатора Приморья
17:26
Центр Владивостока перекроют сегодня, 5 мая
17:16
6 мая - последний день приема заявок на греблю на лодках класса «Дракон»
17:12
В Приморье осужденный с бритвенным лезвием напал на сотрудника колонии
16:58
Программа мероприятий на 9 мая
Конкурс "Спасибо за Победу -2017"

Электронные версии
4126 (65) от 05 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
К параду готовы!
Узником фашизма стал в шесть лет
Городской транспорт украсили символом Победы
Уважаемые жители Владивостока – города воинской славы!
Уважаемые ветераны, труженики тыла, жители города Владивостока!
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
9 мая

Украинские националисты планируют сорвать акцию «Бессмертный полк»

В Киеве пройдет акция «Смертный полк»
Фото: RT Фото: RT
Владивосток, суббота, 06 мая , РИА Vladnews.

Украинские националисты собираются сорвать акцию «Бессмертный полк», которая должна пройти 9 мая в Киеве. Известно, что в мероприятии, посвященном Дню Победы, намерены принять участие ветераны и те горожане, которые хотят почтить память своих близких, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

В противовес радикально настроенные активисты объявили о подготовке своей акции под названием «Смертный полк». В соцсетях они призывали горожан выйти на улицы и «остановить красную гидру».

Командир одного из добровольческих батальонов Организации украинских националистов Михаил Кохановский написал на своей странице в Facebook: «Не допустим ватного шабаша 9 мая в Киеве! Не дадим красной гидре просочиться в Киев!».

Отметим, что в Киеве в шествии готовы принять участие десятки тысяч человек, которые пройдут с портретами своих родственников от станции метро «Арсенальная» до Парка Вечной славы.

Стоит заметить, что во избежание каких-либо опасных инцидентов акции было решено дать другое название. 

comments powered by Disqus
Похожие новости
Более 50 тысяч наград героям Великой Отечественной войны до сих пор не вручены
15:41, 05 мая 2017 Более 50 тысяч наград героям Великой Отечественной войны до сих пор не вручены

Данные Минобороны России

Спецпроект РИА VladNews: Война из первых уст
14:28, 05 мая 2017 Спецпроект РИА VladNews: Война из первых уст

Ветераны Великой Отечественной - о своей жизни на фронте

День Победы во Владивостоке: баннеры с портретами ветеранов украсили город в преддверии 9 Мая
22:28, 04 мая 2017 День Победы во Владивостоке: баннеры с портретами ветеранов украсили город в преддверии 9 Мая

Акция стала традиционной

19:23, 04 мая 2017 "Вахта памяти" стартует во Владивостоке завтра, 5 мая

В течение месяца девушки и юноши тренировали строевой шаг и репетировали церемонию смены караула

Спецпроект РИА VladNews: Война из первых уст
13:51, 04 мая 2017 Спецпроект РИА VladNews: Война из первых уст

Ветераны Великой Отечественной - о своей жизни на фронте

Георгиевские ленточки: Как и когда носить?
01:02, 04 мая 2017 Георгиевские ленточки: Как и когда носить?

По миру разлетелись миллионы символов Победы

Спецпроект РИА VladNews: Война из первых уст
14:53, 03 мая 2017 Спецпроект РИА VladNews: Война из первых уст

Ветераны Великой Отечественной - о своей жизни на фронте