Команда из Владивостока выступит в финале краевого турнира школьных команд КВН

Вход для зрителей свободный

Владивосток, суббота, 06 мая , РИА Vladnews.

В субботу, 6 мая, в 17 часов на сцене Приморской краевой филармонии (ул. Светланская, 13) состоится финал краевого турнира школьной лиги КВН. Лучшие школьные команды Приморского края сразятся на сцене за право стать новым чемпионом. Честь Владивостока будет отстаивать команда «С чистого листа», сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

В финале встретятся команды-победители межрайонных фестивалей, проходивших в апреле в селе Владимиро-Александровское, в Лесозаводске, Дальнегорске, Арсеньеве и Уссурийске, а также победители городских школьных лиг Владивостока, Артема и Находки:

1. "Приятные молодые люди" (школа №22, Артем);

2. "Объединенные корейцем" (школа №7, Находка);

3. "Бит Бомбит" (школа №258, поселок Дунай);

4. "ФАКС" (школа №2, Дальнереченск);

5. "Серьезные люди" (школа №3, пгт.Кавалерово);

6. "Молодость" (ЦВР, Арсеньев);

7. "Джус" (школа №1, пгт.Пограничный);

8. "С чистого листа" (гимназия №1, Владивосток).

В краевом финале на суд жюри будут представлены три конкурса: приветствие, разминка и конкурс одного номера. Чемпион краевого турнира по традиции отправится на смену КВН Всероссийского детского центра «Океан», где будет бороться за победу с сильнейшими командами Сибири, Забайкалья и Дальнего востока.

Администрация Владивостока приглашает жителей и гостей города приятно провести время и поддержать веселых и находчивых школьников. Вход свободный, но количество мест ограничено. Информация по билетам: 8-950-293-6242 (администратор городской школьной лиги КВН Людмила Якимчук).