Жители Владивостока увидят праздничный фейерверк в трех точках

Во Владивостоке продолжаются торжественные и праздничные мероприятия, посвящённые 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. По традиции завершится празднование Дня Победы красочным фейерверком, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.
Фейерверком в этом году можно будет полюбоваться 9 мая в 22 часа в трёх точках Владивостока - на площади Борцов Революции, в п. Трудовое (открытая площадка в районе ул. Лермонтова, 81) и на острове Русском (открытая площадка в п. Подножье).