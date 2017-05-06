Жители Владивостока увидят праздничный фейерверк в трех точках

Приморская столица готова к празднованию 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне

Владивосток, суббота, 06 мая , РИА Vladnews.

Во Владивостоке продолжаются торжественные и праздничные мероприятия, посвящённые 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. По традиции завершится празднование Дня Победы красочным фейерверком, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Фейерверком в этом году можно будет полюбоваться 9 мая в 22 часа в трёх точках Владивостока - на площади Борцов Революции, в п. Трудовое (открытая площадка в районе ул. Лермонтова, 81) и на острове Русском (открытая площадка в п. Подножье).