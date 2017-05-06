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Россиянка выбросила дочку в мусорный бак

Потому что девочка мешала маме "сидеть" в телефоне
Фото: Shatilov.com Фото: Shatilov.com
Владивосток, суббота, 06 мая , РИА Vladnews.

В соцсети ВКонтакте появилось видео из Новосибирска, на котором запечатлено, как женщина выбросила в мусорный бак свою малолетнюю дочь. По словам автора ролика, вопиющий случай неподобающего обращения с ребенком произошел во дворе дома возле Ленинского рынка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг

Очевидцы рассказывают, что горе-мамаша наказала дочь столь необычным образом за то, что малышка мешала ей "сидеть" в телефоне. Выбросив ребенка, сибирячка спокойно отошла в сторону. Забрать ребенка злая мамаша решила лишь после того, как заметила, что ее поступок привлек внимание окружающих и они начали снимать на камеры мусорный бак, из которого доносился пронзительный плач испуганной девочки

Эта шокирующая история вызвала бурные обсуждения в сети, а также заинтересовала сотрудников регионального следственного комитета. 

Примечательно, что героиня видео не сразу отреагировала на требования окружающих достать девочку из мусорного бака. Сначала женщина спокойно стояла рядом с мусоркой и равнодушно слушала плач дочери. На замечания очевидцев дамочка отвечала, что ее дочь сама не хочет покидать мусорный бак.

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