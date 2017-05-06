Ветераны Великой Отечественной войны получают подарки от администрации Владивостока

Мероприятие проходит традиционно

Владивосток, суббота, 06 мая , РИА Vladnews.

Администрация города Владивостока продолжает поздравлять ветеранов с предстоящей 72-ой годовщиной Победы и вручать участникам Великой Отечественной войны подарки. Напомним, что по решению Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов в качестве подарков в этом году выбраны сертификаты номиналом 5 тысяч рублей на приобретение товаров для дома, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

«В нашем городе живёт 480 участников Великой Отечественной войны. Все они традиционно получают в преддверии праздника подарки от администрации города Владивостока, - рассказала Ольга Михалёва, начальник отдела по развитию общественного партнёрства администрации города. - На сегодняшний день подарки вручены уже 474 ветеранам».

Напомним, что ветеранов Владивостока поздравляют с предстоящим Днём Победы и вручают им подарки на торжественных предпраздничных мероприятиях и по адресам проживания.