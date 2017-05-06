В детском саду Владивостока прошел утренник «Мы помним вас, солдаты…»

Репетиции утренника начались задолго до мероприятия

Владивосток, суббота, 06 мая , РИА Vladnews.

В преддверии Дня Победы во Владивостоке в детском саду №165 (Полярная, 8) прошел тематический утренник «Мы помним вас, солдаты…». Юные воспитанники читали стихи, пели песни и рассказывали о своих прадедушках и прабабушках, которые участвовали в войне, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Сотрудники учреждения поделились, что репетиции утренника начались задолго до мероприятия. Ребята вместе с родителями очень ответственно подошли к выбору стихов. А чтобы подкрепить рассказы о родственниках - участниках войны, распечатали крупные фотографии из семейного архива. С этими же портретами семьи с детьми планируют пройти в Бессмертном полку в День Победы.

Как отметили в управлении по работе с муниципальными учреждениями образования, в преддверии 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в школах и детских садах города проходят праздничные концерты, викторины, квесты, конкурсы рисунков, изготовление поздравительных открыток для ветеранов, занятия, экскурсии к памятным местам воинской славы и другие.