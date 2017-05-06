Приятный подарок горожанам подготовил музей автомотостарины, который находится на Садгороде. 9 мая сразу 2 экспоната своим ходом отправятся на площадку Первореченского района. Там для горожан устроят праздник. Одновременно памятное мероприятие устроят и в самом музее, где по случаю праздника вход для всех желающих сделают бесплатным, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Музей автомотостарины удивит владивостокцев подарком
Боевая техника на ходуВладивосток, суббота, 06 мая , РИА Vladnews.
comments powered by Disqus
Похожие новости
22:36, 05 мая 2017 Песни на жестовом языке спели для ветеранов Владивостока
Поздравление в жестах
20:01, 05 мая 2017 Проект памяти «От первого лица»: Антонина Тимофеевна Фарвазова
Свидетели военных времен рассказывают свои личные истории Великой Победы
19:25, 05 мая 2017 Юные яхтсмены Владивостока открыли парусный сезон
Поднять паруса!
17:40, 05 мая 2017 Выставка известного художника Юкио Кондо открыта во Владивостоке
Искусство для всех
15:51, 05 мая 2017 Проект памяти «От первого лица»: Григорий Антонович Вакулишин
Проект памяти, посвященный подвигам ветеранов войны и всех тех, кто пережил Великую Отечественную войнц
12:47, 05 мая 2017 Афиша культурных событий на 5 — 9 мая
Программа мероприятий
14:08, 04 мая 2017 Жители Владивостока травятся псевдочеремшой
Вплоть до летального исхода