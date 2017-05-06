В Приморье пройдут грозовые дожди 09:36, 06 мая В Приморье пройдут грозовые дожди
Куда пойти во Владивостоке в выходные 6-9 мая 09:22, 06 мая Куда пойти во Владивостоке в выходные 6-9 мая (Адреса)
Патриотическая акция «Вахта памяти» стартовала во Владивостоке 09:16, 06 мая Патриотическая акция «Вахта памяти» стартовала во Владивостоке
Новостная лента
Май, 06 суббота
09:44
Игорь Пушкарев дал эксклюзивное интервью в СИЗО Эксклюзив
09:44
Школьники скажут ветеранам:«Спасибо за победу!» Видео
09:36
В Приморье пройдут грозовые дожди
09:22
Куда пойти во Владивостоке в выходные 6-9 мая Адреса
09:16
Патриотическая акция «Вахта памяти» стартовала во Владивостоке
08:39
Музей автомотостарины удивит владивостокцев подарком Видео
07:23
В детском саду Владивостока прошел утренник «Мы помним вас, солдаты…» Фото
06:21
Ветераны Великой Отечественной войны получают подарки от администрации Владивостока
05:18
Воспитанники детских садов Владивостока приобщаются к традициям игры «Зарница» Фото
04:13
Фестиваль экологических мультфильмов пройдет во Дворце детского творчества Фото
03:08
Команда из Владивостока выступит в финале краевого турнира школьных команд КВН
02:05
Стало известно, каково на самом деле здоровье Леонида Якубовича
01:02
Россиянка выбросила дочку в мусорный бак Видео
00:18
Жители Владивостока увидят праздничный фейерверк в трех точках
Май, 05 пятница
23:47
Владивостокскому фуникулеру исполнилось 55 лет Фото
22:36
Песни на жестовом языке спели для ветеранов Владивостока Видео
21:04
В Индонезии умер 146-летний мужчина
20:01
Проект памяти «От первого лица»: Антонина Тимофеевна Фарвазова Видео
19:25
Юные яхтсмены Владивостока открыли парусный сезон Видео
18:24
Парад Победы пройдёт во Владивостоке 9 мая в 10 часов
17:52
В Приморье осужден «черный лесоруб»
17:46
Первенство по кудо пройдёт завтра во Владивостоке
17:40
Выставка известного художника Юкио Кондо открыта во Владивостоке Видео
17:36
Владивостокский депутат рассказал о беседе в полиции - по заявлению губернатора Приморья
17:26
Центр Владивостока перекроют сегодня, 5 мая
17:16
6 мая - последний день приема заявок на греблю на лодках класса «Дракон»
17:12
В Приморье осужденный с бритвенным лезвием напал на сотрудника колонии
16:58
Программа мероприятий на 9 мая
16:44
Студенты-первокурсники ДВФУ разработали протез руки нового типа
16:31
В воскресенье Владивосток снова встретит океанский лайнер «Costa Victoria»
16:19
ЧМ по хоккею-2017: Россия выйдет на лед против Швеции
16:08
Генпрокуратура заинтересовалась самолетами «Почты России»
Конкурс "Спасибо за Победу -2017"

Электронные версии
4126 (65) от 05 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
К параду готовы!
Узником фашизма стал в шесть лет
Городской транспорт украсили символом Победы
Уважаемые жители Владивостока – города воинской славы!
Уважаемые ветераны, труженики тыла, жители города Владивостока!
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
8 канал

Музей автомотостарины удивит владивостокцев подарком

Боевая техника на ходу
Владивосток, суббота, 06 мая , РИА Vladnews.

Приятный подарок горожанам подготовил музей автомотостарины, который находится на Садгороде. 9 мая сразу 2 экспоната своим ходом отправятся на площадку Первореченского района. Там для горожан устроят праздник. Одновременно памятное мероприятие устроят и в самом музее, где по случаю праздника вход для всех желающих сделают бесплатным, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Песни на жестовом языке спели для ветеранов Владивостока
22:36, 05 мая 2017 Песни на жестовом языке спели для ветеранов Владивостока

Поздравление в жестах

Проект памяти «От первого лица»: Антонина Тимофеевна Фарвазова
20:01, 05 мая 2017 Проект памяти «От первого лица»: Антонина Тимофеевна Фарвазова

Свидетели военных времен рассказывают свои личные истории Великой Победы

Юные яхтсмены Владивостока открыли парусный сезон
19:25, 05 мая 2017 Юные яхтсмены Владивостока открыли парусный сезон

Поднять паруса!

Выставка известного художника Юкио Кондо открыта во Владивостоке
17:40, 05 мая 2017 Выставка известного художника Юкио Кондо открыта во Владивостоке

Искусство для всех

Проект памяти «От первого лица»: Григорий Антонович Вакулишин
15:51, 05 мая 2017 Проект памяти «От первого лица»: Григорий Антонович Вакулишин

Проект памяти, посвященный подвигам ветеранов войны и всех тех, кто пережил Великую Отечественную войнц

Афиша культурных событий на 5 — 9 мая
12:47, 05 мая 2017 Афиша культурных событий на 5 — 9 мая

Программа мероприятий

Жители Владивостока травятся псевдочеремшой
14:08, 04 мая 2017 Жители Владивостока травятся псевдочеремшой

Вплоть до летального исхода