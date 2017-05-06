Музей автомотостарины удивит владивостокцев подарком

Боевая техника на ходу

Владивосток, суббота, 06 мая , РИА Vladnews.

Приятный подарок горожанам подготовил музей автомотостарины, который находится на Садгороде. 9 мая сразу 2 экспоната своим ходом отправятся на площадку Первореченского района. Там для горожан устроят праздник. Одновременно памятное мероприятие устроят и в самом музее, где по случаю праздника вход для всех желающих сделают бесплатным, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.