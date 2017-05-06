8 канал запустил проект памяти, посвященный подвигам ветеранов войны и всех тех, кто пережил Великую Отечественную и до сих пор хранит воспоминания. О жизни военной и гражданской наши герои рассказывают «От первого лица». Именно так называется спецпроект. Своими воспоминаниями делится узник концлагерей Лисин Василий Петрович, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Проект памяти «От первого лица»: Василий Петрович Лисин
Проект памяти, посвященный подвигам ветеранов войны и всех тех, кто пережил Великую Отечественную войнуВладивосток, суббота, 06 мая , РИА Vladnews.
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