Проект памяти «От первого лица»: Василий Петрович Лисин

Проект памяти, посвященный подвигам ветеранов войны и всех тех, кто пережил Великую Отечественную войну

Владивосток, суббота, 06 мая , РИА Vladnews.

8 канал запустил проект памяти, посвященный подвигам ветеранов войны и всех тех, кто пережил Великую Отечественную и до сих пор хранит воспоминания. О жизни военной и гражданской наши герои рассказывают «От первого лица». Именно так называется спецпроект. Своими воспоминаниями делится узник концлагерей Лисин Василий Петрович, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.