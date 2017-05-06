8 канал запустил проект памяти, посвященный подвигам ветеранов войны и всех тех, кто пережил Великую Отечественную и до сих пор хранит воспоминания. О жизни военной и гражданской наши герои рассказывают «От первого лица». Именно так называется спецпроект. Своими воспоминаниями делится 89-летний труженик тыла, Пётр Сергеевич Лысенко, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Проект памяти «От первого лица»: Пётр Сергеевич Лысенко
Проект памяти, посвященный подвигам ветеранов войны и всех тех, кто пережил Великую Отечественную войнуВладивосток, суббота, 06 мая , РИА Vladnews.
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